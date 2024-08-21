Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, hayatını kaybeden üyeleri Rabia Yeşil Kaplan için yarın tören düzenleyecek.

İki örgüt yaptıkları ortak açıklamada, Kaplan'a Allahtan rahmet yakınları ve tüm camiaya başsağlığı ve sabırlar diledi.

Açıklamaya göre, Kaplan için yarın saat 09.30 da uzun yıllarca emek verdiği Lefkoşa Thalessemia merkezinde tören düzenlenecek ve ardından ikindi namazına müteakip Mağusa Mezarlığında defnedilecek.

Açıklamada “Değerli meslektaşımız Rabia Yeşil Kaplan’ın vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatın her alanında yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hep pozitif olmayı bilen güzel enerjisi ile etrafına ve özellikle hastalarına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşan güzel insan, meslektaşımız Rabia Yeşil Kaplan’a Allahtan rahmet yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadelerine de yer verildi.