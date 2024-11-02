Hemşireler, meselenin meslektaşları üzerine yıkılmaya çalışılmasının “kabul edilemez” olduğunu kaydetti

Hemşire örgütleri, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşananların hemşireler üzerine yıkılmaya çalışılmasının “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

Hemşireler, sürecin Sağlık Bakanı ve ekibi tarafından “adil, şeffaf yürütülmediğini”, Sağlık Bakanı’nın “istediği gibi yönetildiğini” savundu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği yönetimlerinin yaptığı açıklamada, “İlk gün biz sendika ve birlik olarak ADH’ye gittiğimizde, ‘sendikaya niye haber verdiniz?’ diye çıkışan Bakanlık, süreci istediği gibi yönetme fırsatını eline almış ve meslektaşlarımızı toplum ve aileler karşısında açık hedef haline getirmiştir.” denildi.

“Bu hatayı ve bu durumu asla ve katiyen savunmuyoruz. Fakat bilinmesini istiyoruz ki meslektaşlarımız katil değildir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, “hemşirelerin Bakan’a durumu izah edip aileleri çağırmalarını talep ettiklerini ancak Bakan’ın durumu kapatmaya çalıştığı” savunuldu, sebebi soruldu. “Bir annenin ise Sağlık Bakanı’nın kendilerini arayıp ‘kasten yapıldığını’ söylediği” de iddia edilen açıklamada, Bakan’a böyle bir konuşmanın olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Dün Sağlık Bakanı’nın “sağlıkta örgütlü olan üç sivil toplum örgütüyle süreçle ilgili toplantı yaptığı, hemşire sendikalarına da davette bulundukları, toplantı saatinin netleşemediği için henüz bir araya gelemedikleri, en kısa sürede görüşme gerçekleştirecekleri” yönündeki ifadelerine işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Siz istifa edip gidene kadar, KKTC sınırları içerisinde hemşirelik ve ebelik mesleğinin meslek örgütleri olarak size karşı duruşumuz net olacaktır. Bu mesele özünde, ne sizinle ne de ekibinizle görüşülmeyecektir. Çıkın ve istifa edin. İstifa etmek de bir erdemdir”.

Açıklamada hayatını kaybeden bebeğimize Allah’tan rahmet dileyen hemşireler, sağlığına kavuşması için diğer bebekler için de çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.