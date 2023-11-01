Güney Kıbrıs’ta Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretiminde kullanılacak sütün fiyatının belirlenmesi ile ilgili formülün, bağımsız kuruluş tarafından yapılacağı bildirildi.

Politis gazetesi, hellim üretiminde kullanılacak keçi-koyun sütü oranının yüzde 10’dan 19’a çıkarılmasına yönelik birkaç gün önce yayınlanan genelgeden dolayı tepkiler doğduğunu anımsatırken, Tarım Bakanı Petros Ksenofondos’un hayvan besicileri ve peynir üreticileriyle önceki gün yaptığı maraton görüşmelerde, MİK hellim üretiminde orta yolun bulunacağına dair iyimserliğin hakim olduğunu yazdı.

Gazete, Ksenofondos’un önümüzdeki günlerde taraflarla önce ayrı ayrı, daha sonra da ortak toplantı yaparak soruna çare bulmaya çalışacağını kaydetti.

Haberde, Ksenofondos’un önceki gün yapılan görüşmelerin içeriğiyle ilgili detay vermekten kaçındığına da işaret edildi.