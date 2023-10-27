Hellim Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplandı.

Verilen bilgiye göre, Başbakanlık, AB Koordinasyon Merkezi Evren Çavdır Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları ve Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Odası, Sanayi Odası ile Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.

Hellim Koordinasyon Kurulu, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Rum kesiminin talebiyle hellimde değiştirilen küçükbaş süt oranını değerlendirdi.

Toplantıda Avrupa’ya hellim ihracat edilebilmesi için teknik ve siyasi anlamda yürütülen çalışmalar da ele alınırken, süt oranıyla ilgili değişiklikte menfaatlerin korunması için gerekli temasların kurulması kararı alındı.