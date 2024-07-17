Rum Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre 2024 Haziran ayının, Kıbrıs’ın iklim tarihindeki en sıcak haziran ayı olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesine göre Rum Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada 52 meteoroloji istasyonundan 43’nün, bu yılki haziran ayında en yüksek sıcaklık değerlerini kaydettiğini belirtti.

Habere göre kıyılardaki ortalama sıcaklık normal sıcaklık değerlerinin 3.6 ila 4.1 santigrat derece üzerinde seyrederken iç kesimlerde ise 5.7 santigrat derece üzerinde kaydedildi.