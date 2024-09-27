Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, sahipli, sahipsiz ayırımı yapılmaksızın tüm hayvanlara yönelik şiddeti önlemeye yönelik Ceza (değişiklik) Yasa Önerisi'ni görüşmeye devam etti.

Meclis Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, komite bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı. Gündemindeki "Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi"nin ikinci görüşmesini yapan komite, yasa önerisinin üçüncü görüşmesi, ivedilik bulunmadığından, bir sonraki toplantıya bıraktı.

Hayvana yönelik şiddeti önlemek ve hayvanlara karşı işlenen suçların cezasız kalmamasını sağlamaya yönelik yasa önerisiyle, "hayvanı eşya statüsünden çıkarıp, sahipli sahipsiz ayırımı yapılmaksızın tüm hayvanları Ceza Yasası korumasına almak" amaçlanıyor.

Yasa önerisinin sahipleri arasında UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı yer alıyor.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve KKTC Avcılık Federasyonu'ndan yetkililer de katılarak görüşlerini sundu.

Komite başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında yapılan toplantıda komite başkan vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı da yer aldı.