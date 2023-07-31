Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sütü değerinin altında vermemek için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, “Alınan süt alınacak alınmayan sütse dökülecek ve ne gerekirse yapılacak" dedi.

Süt İmalatçıları Birliği’nin yarın çiğ süt almayacağını ve imalathanelerin anahtarlarını Tarım Bakanlığı’na teslim edeceğini açıkladığını söyleyen Naimoğulları, Süt İmalatçıları Birliği’nin muhatabının hayvancı değil, Tarım Bakanlığı olduğunu söyledi.

Naimoğulları, hayvancıların artık maliyetleri karşılayamadığını, bugünkü görüşmede taleplerini ilettikleri Tarım Bakanlığının hiçbir beklentiyi karşılamadığını kaydederek, Doğrudan Gelir Desteği henüz ödenmediği gibi yem ve arpa desteği olmaksızın koyun başına 50 TL’lik artış yapıldığını söyledi.

Mustafa Naimoğulları, “Bizim kavgamız, süt imalatçıları veya kasaplarla değildir. Şu an yapılan tamamen sektörü bitirme çabasıdır. Bu memlekette bu koşullarla bir yere varamayız. Herkes başının çaresine baksın” ifadelerine yer verdi.

Verilen bilgiye göre, Naimoğulları ve beraberindeki heyet bugün Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve bakanlık yetkilileriyle görüştü. Görüşme sonrasında birlik binasında basın açıklaması yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları toplantıdan uzlaşı çıkmadığını kaydederek, “Bu şartlarla üretim yapılamaz” dedi.

Üretim sektöründe olmanın ve üretmenin her geçen gün zorlaştığını, bundan sonra daha da zorlaşacağını kaydeden Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’nın da siyasilerin de paydaşların da bunu anlamadığını savundu.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancıların her geçen üretimden koptuğunu söyleyen Naimoğulları, “Buna sebep sorunlara çözüm bulamayan Tarım Bakanlığı, sektöre zarar veren süt imalatçıları, kasaplar ve hükümettir” ifadelerine verdi.

-“Sektör diz çöktü… Bir torba yem 650 TL civarında...”

Yapılan yanlışların sektöre diz çöktürdüğünü söyleyen Mustafa Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Gün geçmiyor ki bir zam yapılmasın. Akaryakıta, suya, elektriğe, yeme derken bir torba yem 650 TL civarına gelmiştir. Yani bir kilo yemin fiyatı 13 TL’ye çıkmıştır. Hayvancı artık maliyetlerini karşılayamayacak durumdadır. Kimse bu hayvanları nasıl besleyeceğiz, nasıl üreteceğiz ya da kaba yemi nasıl sağlayacağız diye düşünmüyor. Ülkemizde su ve elektrik maliyetini ödeyemeyecek duruma gelen çiftliklerimiz vardır.

Bugün maaşlara yüzde 33 zam gelirken, hayvancının sütüne ya da Doğrudan Gelir Desteklerine zam gelmeli ya da çiğ süt dövize endekslenmelidir… Bugün yapılan toplantı sonucunda yine küçükbaş hayvancıya verilmesi gereken destekleri, süt maliyetlerini ortaya koyduk fakat hiç bir beklentilerimiz karşılanmadı. Bugün oluşan koşullarda bir litre sütün maliyeti 1’e 1,5 paritesi ile taban fiyatı 17 TL/lt ve desteklerle 18 TL/lt’yi geçmesine rağmen, bakanlığın ortaya koyduğu maliyet 14.5 TL/lt’dir. Sütün fiyatı 14,5 TL/lt olmasına rağmen, sütün yarısı borsaya koyarak hayvancının sütü 13.37’ye peşkeş çektiler.”

-“Sütümüzün maliyetini belirleyemiyoruz…Bu konuları anlatmaktan yorulduk”

Mustafa Naimoğulları, açıklamasının devamında şunları da kaydetti:

“Biz bu ülkede sütümüzün maliyetini belirleyemiyoruz. Hayvancının sırtından zengin olanlar, zenginliklerine zenginlik katmaya devam ederken biz sütümüzün, kuzumuzun ve danamızın maliyetini belirleyemiyor ve satamıyoruz. Buna siyasilerimiz ve Tarım Bakanlığı seyirci kalıyor. Bugünden sonra hayvancının kararı; alınan süt alınacak alınmayan süt ise dökülecektir ve ne gerekirse yapılacaktır. Biz bu konuları anlatmaktan yorulduk.”

Süt İmalatçıları Birliği’nin yarın çiğ süt almayacağını ve imalathanelerin anahtarlarını Tarım Bakanlığı’na teslim edeceğini açıkladığını söyleyen Naimoğulları, Süt İmalatçıları Birliği’nin muhatabının hayvancı değil, Tarım Bakanlığı olduğunu söyledi.

“-Eğer hayvancı karar verirse 15 gün sütünü döker ve vermez. Fakat mesele böyle çözülmez”

“Üretim sektörünün içerisinde olmayanlar, üretimden anlamayanlar bunları bilmez. Buradan ekmek yiyenler bilmelidir ki bugün hayvancının gözü karadır” diyen Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Eğer hayvancı karar verirse 15 gün sütünü döker ve vermez. Fakat mesele böyle çözülmez. Süt İmalatçıları Birliği, Tarım Bakanlığı’na giderek hayvancının sütünün değerini vermesini talep edilmelidir ki hayvancı ayakta kalsın ve imalatçıya sütünü versin. Bugün süt imalatçıları küçükbaş hayvancının sütünü almayıp, istedikleri zaman aldığı için süt üretemeyecek duruma geldi. Bunlar hayvancıyı terbiye etme derdi ile hayvancının sırtından geçinmeye çalışıyorlar. Bunlar kabul edilir politikalar değildir.

Üreticinin süt maliyeti bire bir buçuk parite ile inek sütünün taban fiyatı 17 TL/lt’dir. Koyun sütü taban fiyatı 30 TL/lt, keçi sütü taban fiyatı ise 26 TL/lt’dir.

Tarım Bakanlığı ise destek veremeyeceğini ve bütçesinin olmadığını söylerken hayvancının sorununu süt imalatçıları ile çözmesi gerektiğini söylüyor. Fakat bu sorun böyle çözülmez.

Şu an da Süt İmalatçıları Birliği yazılı olarak hayvancının sütünü almayacaklarını beyan etsinler biz de hayvancılar olarak başımızın çaresine bakalım. Bu saatten sonra yazılı ifade ile hayvancının sütünü almayacaklarını ve sebeplerini söylemelidirler.”

Bugüne kadar kavga etmekten hiç korkmadıklarını söyleyen Naimoğulları, sektördeki paydaşlarla kavga etmek istemediklerini söyledi.

-“Bizim kavgamız, süt imalatçıları veya kasaplarla değildir”

Naimoğulları, şunları söyledi:

“Bizim kavgamız, süt imalatçıları veya kasaplar ile değildir. Tarım Bakanlığı ve hükümetledir. Fakat Süt İmalatçıları Birliği sürekli hayvancıyı terbiye etme çabasına giriyor ve hayvancının ‘’doymadığını’’ söylüyor. Bu söylemler doğru söylemler değildir. Bizim hayvancılar olarak kararımız kesindir, sütümüzü değerinin altında vermemek için mücadelemiz sürecektir. Bunun yanında küçükbaş hayvancının desteği bugün oldu ödenmemiştir ve yem ve arpa desteği olmamakla birlikte sadece koyun başına 50 TL artış olmuştur. Şu an yapılan tamamen sektörü bitirme çabasıdır. Bu memlekette bu koşullarla bir yere varamayız. Herkes başının çaresine baksın.’’