Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemin devam ettiğini belirtti ve bugün sendikalarla bir araya gelerek, pazartesi yapılması planlanan genel grevin nasıl bir eylem şeklinde yapılacağının planlanacağını söyledi.

Naimoğulları, 5'inci gününe giren eylemle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı. Lefkoşa’da geçtiğimiz pazartesi başlatılan araçlı eylemin devam ettiğini ifade eden Naimoğulları, bu sabah yönetim kurulunu toplantıya çağırdığını, gün içinde de sendikalarla toplantı yapacaklarını kaydetti.

Bugünkü toplantlarda pazartesi için planlanan genel grev ve eylemin hazırlığının yapılacağını ifade eden Naimoğulları, Başbakan ve Tarım Bakanı'nın dün yaptığı açıklamalar sonrası tepkilerinin daha da büyüdüğünü belirtti. Tarım Bakanı ve Başbakan'ın, “hükümetin bozulmaması veya sıkıntıya girmemesi için geri adım atma niyetinde olmadığını ve halkı kandırmaya çalıştığını” öne süren Naimoğulları, “Aksi halde hükümet sıkıntıya gidecek ama üreticiyi harcadılar” ifadelerini kullandı.

Naimoğulları, pazartesi günü yapılması planlanan genel grev kararının ortada olduğunu da ifade ederek, bugün yapacakları toplantıda “nasıl bir eylem şekli olacağı kararı verilceğini” söyledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin hayvancılık politikalarını ve ithal et kararını protesto etmek için

pazartesi günü başkent Lefkoşa'da araçlı eylem başlatmıştı. Araçlı eylem halen Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde devam ediyor.