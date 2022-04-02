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Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen labaratuvarı kazandırdı

02 Nisan 2022 Cumartesi 12:01
Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen labaratuvarı kazandırdı

Capital Group’un bu girişimiyle eğitim hayatlarına ilk adımlarını atan 9 Eylül İlkokulu Öğrencileri, fen alanına da tam donanımlı labaratuvarla eğitim görme şansı yakaladı.

Pandeminin ülkemizi esir aldığı ve her anlamda hayatın durmasına neden olduğu günlerde 9 Eylül İlkokulu Müdürü, öğretmenleri ve Okul Aile Birliği’nin; ilkokul öğrencilerine donanımlı bir Fen Labaratuvarı kazandırmak amacıyla Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a ulaşmaları ve yardım talepleri sonucunda yapımı Pandemi kııtlamaları döneminde tamamlanan Fen Labaratuvarı bu gün resmi olarak,  küçük ve samimi bir törenle hizmete açıldı.

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9 Eylül ilkokulu Müdürü, müdür muavinleri ve okul aile birliği başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin evsahipliğinde gerçekleşen törende, dersliğin yapılmasında Capital Group şirketlerini seferber eden Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a eğitim alanına yaptığı bu katkıdan dolayı teşekkür plaketi sunuldu. Açılış töreninde konuşan okul müdürü Hakan Özsaygın, labaratuvarda kullanılacak olan malzemelerin Avrupa Birliği tarafından kaşılanmasına rağmen, okuldaki binaların yetersiziliğinden kaynaklanan ek bina ihtiyacının Capital Group tarafından karşılanmış olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Çocukların geleceği ile ilgili olarak özellikle ilkokulda alınan eğitimin temel olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, bugün çocuklarımızın gerek yazılı gerekse de uygulamalı eğitimlerimizi gerçekleştireceğimiz Türkay Arhun Fen Labaratuvarı’nın 9 Eylül İlkokulu bünyesinde yaşam bulmasına büyük destek veren Capital Grup yönetim kurulu başkanı Tekin Arhun’a teşekkür ederek plaket sundu.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun ise yaptığı konuşmada; Capital Group olarak attıkları her adımda ülkenin geleceğine sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade ederek, sponsorluk ihtiyacı kendilerine iletildiği ilk andan itibaren kendisinin ve projede emek verecek olan tüm Capital Group ailesinin büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Tekin Arhun; inşa ettikleri bu fen labaratuvarına babası merhum Türkay Arhun’un isminin verilmesinin ise kendisini ayrıca duygulandırdığını; çocukları çok seven, onların eğitimine ve bilimle içiçe bir eğitim hayatı geçirmelerine de büyük önem veren babası Türkay Arhun için bu vefayı bir liyakat nişanı olarak algıladığını belirtti. Okulun diğer ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de Okul Aile Birliğine maddi destek sunan Tekin Arhun, yeni labaratuvarın hayırlı olmasını diledi.

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