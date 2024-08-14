KÖDER’den verilen bilgiye göre, aldığı destekler ve iş birlikleriyle bugüne kadar 25 belgesel çeken, 22 belgesel film gösterimi yapan, 3 kitap basımı ve 3 sergi hazırlayıp toplumla buluşturan KÖDER, 41 değerli kadının daha hayat hikayelerinin bulunduğu ve Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Limasol Sigorta katkılarıyla hazırlanan serinin üçüncü kitabının tanıtımını gerçekleştirecek.

KÖDER Yayın Kurulu tarafından basıma hazır hale getirilen “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 3” kitabının tanıtım etkinliğine tüm halkın davetli olduğu ve etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından müzik dinletisi de sunulacağı belirtildi.