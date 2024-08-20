KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, Samanbahçe’de yer alan İş Kadınları Derneği’nde yapılan tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Sibel Siber, kitabın sponsorları olan Limasol Sigorta Ltd. ve Kültür Dairesi yetkilileri katıldı.

“Ülkede kadının gücü, azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inanç ve özverisi ile toplumsal değerler içerisinde yaratıp yaşattıklarını görünür kılmayı, farkındalık yaratmayı amaçladığı” ifade edilen kitap serisinin üçüncüsüne yönelik düzenlenen ve Fatma Coşar Kınış’ın sunduğu gecede yapılan konuşmaların ardından kitap satışı yapıldı.

- Ekingen: “25 belgesel,3 kitap ve 3 sergiye ulaştık. 3. kitabımıza katkı koyan herkese teşekkür ederim”

İlk konuşmayı yapan KÖDER Başkanı Şenay Ekingen toplumda çeşitli kesimlerden aldıkları destekler ve iş birlikleriyle bugüne kadar 25 belgesel çektiklerini, 22 belgesel film gösterimi yaptıklarını, bugün tanıtılan ile birlikte 3 kitap bastıklarını ve 3 sergi hazırlayıp toplumla buluşturduklarını belirterek, ülkedeki 41 değerli kadının daha hayat hikayelerinin bulunduğu kitaba koydukları değerli katkılardan dolayı Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Limasol Sigorta’ya çok teşekkür etti.

Etkinliğin gerçekleşmesinde katkıları olan Lefkoşa Türk Belediyesi ve KTÖS’e de teşekkür eden Ekingen, kitap hazırlanma sürecinde Yayın Kurulu’ndaki arkadaşları başta olmak üzere Ateş Matbaası sahibi Hasan Kahvecioğlu, kitap kapak çizimi için Mustafa Tozakı ve grafik tasarımı için de Sylvia Nejla Çağdaşoğluları’na teşekkürlerini ifade etti.

KÖDER’in toplumda yaptığı çalışmalar ile artan bir şekilde takdir gördüğünü ve bunun da farklı üretimler için kendilerini motive ettiğini vurgulayan Ekingen, büyük bir gönüllülük, arkadaşlık, özveri, dayanışma ve yaratıcılık gösteren değerli kişilerden oluşan KÖDER’in yeni projeleri de gündemine aldığını ve ileride bu projelerle de toplumun karşısına çıkacağı mesajını verdi.

- Limasol Sigorta, Kültür Dairesi, LTB ve KTÖS’e teşekkür belgeleri verildi

Konuşmalar sonrasında ise kitabın sponsorları Limasol Sigorta Ltd. adına Genel Müdürü Mustafa Seyitler’e ve Kültür Dairesi Müdürlüğü adına da Daire Temsilcisi Pervin Aremek’e birer teşekkür belgesi takdim edildi.