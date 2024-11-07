Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) “Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” serisinin 25’incisi olan “Işın Ramadan Cemil” belgeseli halkla buluşuyor.

KÖDER’den yapılan açıklamada, Halkbank sponsorluğunda hazırlanan belgeselin 12 Kasım Salı gecesi saat 19.00’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Salonu’nda gösterileceği duyuruldu.

Açıklamada, Işın Ramadan Cemil’e ilişkin şunlar kaydedildi:

“Aile işletmeleri olan Ramadan Cemil İşletmeleri’ndeki halen daha sürmekte olan tepe yöneticiliği ve yurtdışına da yayılan iş yaşamındaki başarıları, sivil toplumda birçoğu kurucusu da olarak yer aldığı sayısız örgütler, dernekler, vakıflar, düşünce kulüpleri ve birliklerdeki uzun yıllara yayılan üstün hizmet ve liderlik özelliği yanında 5 yıl boyunca eşinin görevi dolayısı ile TC Marsilya Başkonsolos eşi olarak Fransa’da gerek Türkiye gerekse Kuzey Kıbrıs’ın tanıtılmasına da yaptığı değerli katkılara ek olarak iş yaşamı ile birlikte aktif sosyal hayatının getirisi olarak BM’ye üyeliği bulunan ve on üç bin üyesi olan ‘Welcome Clubs International’ın Marian Adair tarafından ‘Örnek İnsan Ödülü’, İş Kadınları Derneği tarafından Onur Ödülü ve Girne Cosmopolitan Rotary Kulübü tarafından Onur Üyeliği ve Paul Harris Ödülü gibi birçok ödüle de layık görülen başarılı, saygıdeğer, Limasollular başta olmak üzere herkesin sevdiği ve saygı duyduğu örnek kişilik, zor zamanlardan sevgi, sabır, azim ve kararlılıkla çıkmayı başarmış, ‘Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız’ ibaresini sonuna kadar hak eden Işın Ramadan Cemil belgeselinde kısa söyleşi de yer alacak.”