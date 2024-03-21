Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, kamuda çalışan ve emekliye ayrılmış kişilere sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasını öngören yasa tasarılarını görüşüp, genel kurula sevk etti.

Komite “Kamu Görevlileri ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Polis Örgütü ( Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Güvenlik Kamu Görevlileri ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle oyladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında bugün 10.00’da yapılan komite toplantısına davetli olarak KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, HAK-SEN, KAMU-İŞ, KTHEB, DAÜ PER-SEN, ve TEL-SEN’den yetkililer katılarak, görüşlerini sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini yaptı. Komite yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in katıldığı toplantıda davetli olarak Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yetkililer de yer aldı.