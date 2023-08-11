Hawaii Valisi: “Yangınlar eyaletin tarihindeki en büyük doğal afet. Maui'nin tarihi Lahaina kasabasının yüzde 80'i yok oldu”

Yetkililer yaklaşık bin kişinin hala kayıp olduğunu tahmin ediyor, Yangınlarda en az 1700 ev yandı.

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’de devam eden yangınlarda ölenlerin sayısı 55'e yükseldi, yüzlerce kişi hala kayıp.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre Hawaii Valisi Josh Green bugün yaptığı basın açıklamasında yangınları "eyaletin tarihindeki en büyük doğal afet" diye niteledi ve Maui'nin tarihi Lahaina kasabasının yüzde 80'inin "yok olduğunu" söyledi.

En az 1700 evin yandığını belirten Green, "Can kaybında da artış görmeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, bölge için "büyük felaket" durumu ilan etti; federal hükümet kurtarma operasyonları için maddi destek sağlayacak.

İtfaiye ekipleri, dünyanın ünlü turizm bölgelerinden olan Maui'deki yangınların hiçbirinin henüz tamamen kontrol altına alınamadığını, koşulların tehlikeli ve öngörülemez olmaya devam ettiğini söylüyor.

Bölgede 11 bin kişiye elektrik ve cep telefonu hizmeti sağlanamıyor.

Yetkililer yaklaşık bin kişinin hala kayıp olduğunu tahmin ediyor, ancak iletişim hatlarındaki aksaklıklar nedeniyle de bu kişilere ulaşılamadığı düşünülüyor.

Haberde ayrıca bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda yapının ya tamamen ya da ciddi hasar gördüğünün anlaşıldığı belirtiliyor.

Lahaina'dan kurtulanlar, alevlerin kasabayı çok hızlı sardığını ve kaçmak için denize atlamak zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Maui Adası’nda 35 bine yakın insan yaşıyor.

Adanın büyük kısmının hasar gördüğüne inanılıyor.

Ada yönetimi, yüzlerce kilometre güney batıda etkili olmasına karşın Dora Kasırgası’nın yarattığı rüzgarların yangının yayılma hızında büyük etkisi olduğunu söyledi.

Hawaii yerel yönetiminden Sylvia Luke, halen hasarın tespiti aşamasında olduklarını kaydetti.

Bölgedeki sağlık hizmeti veren merkezlerin, duman zehirlenmesi ve yanık tedavisi başvuruları nedeniyle tamamen dolduğu kaydediliyor.

Binlerce kişi adada oluşturulan sığınaklara götürüldü.

Maui’ye komşu, Hawaii adası olarak da bilinen Büyük Ada’nın birkaç farklı bölgesinde de yangınlar sürüyor.