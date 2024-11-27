Meteorolojiye göre, ileriki günlerde yağış olmayacak, hava sıcaklığı ise 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım – 4 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü yüksek, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

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Hava, perşembeye kadar genellikle parçalı bulutlu geçecek, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, periyodun son günlerinde zaman zaman kuvvetli esecek.

Kaynak: rss