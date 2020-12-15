Dr. İlker İpekdal

KONUMUMUZ, MESLEĞİMİZ NE OLURSA OLSUN, YERİ GELİYOR SÖYLEDİKLERİMİZLE YAPTIKLARIMIZ BİRBİRİ İLE ÖRTÜŞMEYEBİLİYOR.
HEKİMLER OLARAK, PANDEMİ SÜRECİNDE, GEREK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIMIZ İLE, GEREKSE YAZILI VE GÖRSEL MEDYA ARACILIĞI İLE GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZİ SUNUYORUZ.
NE İÇİN?
PANDEMİ İLE MÜCADELEYİ EN AZ ZAİYATLA ATLATABİLMEK İÇİN.
YERİ GELİYOR, SAĞLIK SİYASETİNİ ELEŞTİRİYORUZ, YERİ GELİYOR MESLEKTAŞLARIMIZLA FİKİR AYRILIKLARINA DÜŞEBİLİYORUZ.
AMA GELİN GÖRÜN Kİ, DEVLETLER VE HÜKÜMETLER NE KADAR ÖNLEM ALIRSA ALSIN, ELİMİZDE KALA KALA ÜÇ ALTIN KURAL KALIYOR PANDEMİ KORUNMASINDA: MASKE, MESAFE VE HİJYEN…
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DEVLET HASTANELERİNİN BAĞIŞLARLA KALKINMASI, PANDEMİ SÜRECİNDE DAHA DA BİR ÖNEM KAZANDI.
ZATEN İLK TEST KİTLERİ VE TIBBİ MALZEMELER DE, GÖNÜLLERİ GENİŞ İNSANLARIMIZIN DESTEKLERİ İLE TEMİN EDİLMEMİŞ MİYDİ?
BUNLAR GÜZEL ŞEYLER.
BUNDAN BEŞ GÜN KADAR ÖNCE, YİNE BUNA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI. DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’Nİ KALKINDIRMA DERNEĞİ, HASTANEYE BİRTAKIM TIBBİ MALZEME BAĞIŞLAMIŞTI.
BU BAĞIŞ DA SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA FOTOĞRAFLAYARAK ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTENDİ ANLAŞILAN.
BU FOTOĞRAF DA MEDYA ARACILIĞIYLA HALKIMIZLA PAYLAŞILMIŞTI.
BELLİ Kİ ÖRNEK OLMAK İÇİN, YARDIMLAŞMA RUHUMUZU KAMÇILAMAK İÇİNDİ.
ANCAK, BİR KONU ÖNEMLİYDİ:
PANDEMİ ORTAMINDA, HELE HELE YEREL VAKALARIN ARTTIĞI ZAMAN DİLİMİNDE BÖYLE BİR FOTOĞRAF KARESİ GEREKLİ MİYDİ?
COVİD-19 OLAN VE HASTALIĞI ZOR ATLATAN BİR MESLEKTAŞ DOSTUM SÖYLEMİŞTİ: ‘’DOSTUM, GEREKİRSE ÇAYINI KAHVENİ BİLE AYRI İÇ. BU HASTALIĞIN NEREDEN GELECEĞİ BELLİ OLMUYOR.’’ DİYE.
KİMİN NE ZAMAN VİRÜSE MARUZ KALACAĞI BİLİNMEZ.
HERHANGİ BİRİMİZ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER, AYLAR VE BELKİ DE YILLAR İÇERİSİNDE BU KORONAVİRÜS’E MARUZ KALABİLİRİZ.
ELBETTE KORUNUYORUZ. ELBETTE NE KENDİMİZİN NE DE BİR BAŞKASININ COVİD-19 İLE TANIŞMASINI İSTEMİYORUZ.
SAĞLIK BAKANI’MIZ SAYIN PİLLİ, ADETA BİR BABA HASSASİYETİ İLE YAKLAŞIYOR ÜLKEMİZDEKİ COVİD-19 İLE MÜCADELEYE.
AMA YİNE DE YERİ GELİYOR KAÇAMIYORSUNUZ.
BASİRETİN BAĞLANMASI MI DERSİNİZ, ANLIK İHMAL Mİ DERSİNİZ, BOŞ BULUNMAK MI DERSİNİZ, ÖNLEM YETERSİZLİĞİ Mİ DERSİNİZ, SÜRPRİZ Mİ DERSİNİZ HİÇ FARK ETMİYOR.
ALACAĞINIZ TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN VİRÜS YİNE DE BULAŞABİLİYOR.
GÖNÜL İSTERDİ Kİ, BU FOTOĞRAF KARESİ PAHALIYA MAL OLMASAYDI.
AYNI FOTOĞRAF KARESİNDE SAĞLIK BAKANI, YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MÜDÜRÜ, YENİ BAŞHEKİM, ESKİ BAŞHEKİM BİRLİKTE YER ALMASAYDI DA ŞİMDİ BAZILARI POZİTİF, BAZILARI ZORUNLU İZOLASYONDA OLMASALARDI.
BELKİ BUNDAN SONRA, YAPILAN YARDIMLAR, YARDIM AMAÇLI TOPLANTILAR, BAZI GÖRÜŞMELER BİR ARAYA GELEREK TOPLUMA DUYURULMAK YERİNE, TEKNOLOJİK OLANAKLAR KULLANILARAK YAPILIR.
BÖYLECE, BİR FOTOĞRAF İLE MESAJ VERELİM DENİLİRKEN, BİRÇOK KİŞİNİN DE YÜREĞİ AĞZINA GETİRİLMEMİŞ OLUR.
(NOT: SAYIN ARIKLI’NIN EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI’NDAKİ DEVİR TESLİM TÖRENİNE BENZER KARELERİ DE UMARIM BİR SÜRE GÖRMEYİZ. ZİRA, KENDİLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİNDE ‘’EN UZUN SÜRE İZOLASYONDA KALAN TEMASLI’’ OLARAK BİR TECRÜBE YAŞAMIŞTI. TEKRARLAMAMASI DİLEĞİYLE.)
İLETIŞIM: 0542-8529899