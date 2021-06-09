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Hastanenin çürümesi mi bekleniyor?

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

09 Haziran 2021, 04:11

Acil Durum Hastanesi.

Biz yapamayınca Türkiye tepeden inme hibe etti.

Geri sayımlar eşliğinde yapılıp iddialı törenle açıldı.

Yirmi dört yoğun bakım yatağı, tek kişilik odalarda 64 hasta yatağı ve 12 acil müşahede yatağı olmak üzere toplam 100 yataklı bir hastane. Yatak kapasitesi biraz daha artırıldı.

Hastanede 6 ameliyathane, laboratuvar , 2 röntgen, 2 ultrasonografi cihazı, 1 tomografi, 1 MR ve 1 anjiyo cihazı da mevcut.

Pandemi paniğinde can simidimiz oldu.

Ancak gelin görün ki hastane hala tam kapasite ile çalışmıyor, çalıştırılamıyor.

Pandemi hastaları ile doldurulmaya (!) çalışılsa da başarılamadı.

Acil Durum Hastanesi olan adı bile sanki bilinçli bir şekilde Pandemi Hastanesi olarak anıldı ve anılmaya da devam ediyor.

Yoğunbakım tam kapasite ile çalışmıyor.

Servislerin hepsi açık değil.

Anjiyografi cihazına henüz bir tane bile hasta alınmadı. Cihazın kullanılmasına yönelik girişimlerin hepsi de bir şekilde sonuçsuz bırakıldı!

MR cihazı kuzu gibi yatmaya devam ederken özeldeki MR merkezlerinin önünde kuyruklar oluşuyor!

Tomografi cihazı ise nedense verimli çalıştırılamıyor.

Peki Acil Durum Hastanesi’nin üzerindeki bu ölü toprağının gerekçesi nedir?

İki temel sebebi var.

Biri, pandemi merkezi haline getirilmiş olması. Ama bu çok da inandırıcı gelmiyor. Zira Covid-19 vakalarına baktığımızda çok uzun zamandır ne yoğn bakım ne de servislerde hasta yükü mevcut. Üstelik, bu az vakalı dönemlerde bir önceki Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından ayaktan tanı merkezi de pandemi merkezine dönüştürülmüştü. Burası pekala kullanılabilecekken, tam donanımlı Acil Durum Hastanesi’nin bloke edilmesi hiç de anlamlı gelmiyor.

Bir değer gerekçe de, kadro yetersizliği olarak gösterilse de inandırıcı gelemiyor.

Zira, Acil Durum Hastanesi’nde çalışması gereken doktorların çoğunun günün yarısını özel kliniklerde ve özel hastanelerde geçirdiği biliniyor!

Mevcut görüntüsü ile, Acil Durum Hastanesi, benzin koymayı unutan sahibi tarafından atın arkasına sürülmüş son model bir arabagörüntüsü veriyor.

Hakettiği verimden uzak bir şekilde yönetiliyor.

Ne Sağlık Bakanı, ne Sağlık Bakanı’nın özel danışmanları, ne de hastanenin sorumlu doktoru, Acil Durum Hastanesi’nin tam kapasite ile çalışabilmesi için nedense hiç gayret göstermiyor.

Belli ki Acil Durum Hastanesi, değişmeyen ve değiştirmek istemediğimiz zihniyetimiz sayesinde, içerisindeki donanımı ile birlikte çürüyeceği günü bekliyor…

İletişim: 0542-8529899

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