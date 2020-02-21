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Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

21 Şubat 2020, 05:12

Olmayan bütçe ile hastane yapacağız dediler.

İnanmadık ama eyvallah.

Bir yolunu bulacağız dediler.

Güvenmedik tabi ama buna da eyvallah.

Şimdi ortaya çıktılar.

Temel atacaklarmış!

Yok yahu!

Bu ülke temel çöplüğü dolu.

Bu ülke atılmış temel mezarlığı.

Sizinki de o malum temeller değil inşallah.

2020'de temel atacaklar.

E, sonra!

Bitecek miymiş o binalar.

Bitmez ama hade bitirdiniz diyelim.

Donanım filan okey mi efendiler?

Teçhizat kastediyorum.

E bir de doktor, hemşire, sağlık ekibi.

Bunları da düşündünüz belki de!

*****

Düşünmemişsinizdir de hade bunu da düşünmüşsünüz gibi yapalım.

Güzelyurt Hastanesi, elde var 1.

Girne'ye yeni hastane, elde 2.

Lefkoşa yeni Hastanesi, elde 3.

Hepsi verilmiş sözler.

Bekleyeceğiz.

Bunu farkındasınızdır umuyorum.

Bu arada Nalbantoğlu da açık kalacakmış.

Bu da verilmiş taahhüt.

Bunu da takip edeceğiz.

Bunların altından kalkınız.

Bunu umuyoruz çünkü.

İnanmıyoruz gerçi ama umuyoruz.

*****

Bizi yanıltır mısınız acaba?

Bu 3 hastane ile buluşturur musunuz bizi?

Ama sakın temel attık, atıyoruz, atacağız demeyin.

Beceriniz ve başarınız.

Hem de bu bütçe ile.

Dediğim kısaca şu;

Bu 3 hastane yapılırsa gönülden tebrik ederim.

Bu 3 hastane işlerliğe kavuşup hizmet verirse heykelinizi dikerim.

Yok, temellerle başbaşa bırakırsanız bizi iş değişir.

Buradan hergün taahhütlerinizi sıralarız.

Hergün verdiğiniz sözleri tutmadığınızı ifşa ederiz.

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