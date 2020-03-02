Hastane Yangınının Gizli Kahramanları

İçimiz yandı.
Sağlık sığınağımızdı.
Su alan bir gemi olsa da, sağlığın ilk akla gelen can simidi idi.
Yangın çıktığı anda nöbette olanlar, mesaiye yeni gelmekte olanlar vardı.
İlk koştukları yerlerdi yoğun bakımlar ve servisler.
Genel yoğun bakım ve Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakımı.
En kritik hastaları oradaydı.
Hemşireler…
Yangının gizli kahramanları!
‘’Hastam içerde kaldı’’ diye bağıran hemşireler…
Hastalarının başına kendi anne-babaları gibi koşan hemşireler…
Hastasının dumandan etkilenmemesi için çabalarken, zehirlenip acile kaldırılan hemşireler…
Yangının ortasında çalışan bir cihaz arayıp bulup, hastasına müdahaleye başlayan hemşireler…
Hastası kötüleşirken sinir krizi geçiren hemşireler…
İkna edilemeyip kollarından zorla dışarı çekilip atılan hemşireler de vardı!
Yangın merdiveninin olmadığı üçüncü katta, camı kırıp, sivil savunma ile yoğun bakım hastalarını camdan aşağı sarkıtan, sarkıtırken hıçkıra hıçkıra ağlayan hemşireler vardı!
Yaşayanlar, şahit olanlar anlatıyordu.
Böylesine bir olağanüstü durumda zaten görevleri olan özel hastanelerini açanlar, karartma profillerle destekler verdiklerini ilan eden sosyal medya kahramanları kadar bile fark edilmeyen hemşireler!
Yangının gerçek kahramanları!
Can kaybının artmasını önlemek adına canlarını tehlikeye atan, zehirlenip acile kaldırılan kahramanlar.
Hemşireler…
‘’Evimiz yandı’’ diye hariçten gazel atanlara inat, ‘’evlerinde yanmaya giden’’, ‘’evlerinde yanmayı göze alan’’ kahramanlar!
Bu yangın çok konuşulacak,
Sebepleri ile,
Sorumluları ile,
Su yüzüne çıkardıkları gerçekler ile,
Nemalananları ile,
Ve,
Sağlıkta tetikleyeceği domino etkisi ile!
Herkes canla başla çalıştı.
Herkes mücadele etti.
Herkesin ciğeri yandı.
Ama siz hemşireler, yangını hastalarınızın damarlarının içinde yaşadınız!
Hastalarını ateşin ortasından sıyırıp çıkaran meleğin elleri oldunuz!
Yaptıklarınızı kaç kişinin gördüğü, bildiği önemli değil,
Allah biliyor, vicdanınız biliyor…
(Yaşamlarını kaybedenlere Allahtan rahmet, geride kalanlara sabır, yaralı ve hastalara acil şifalar dilerim.)
Dr. H. İlker İpekdal
İletişim: 0542-8529899