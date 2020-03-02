banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
319.135
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9704
EURO
6.8405

Hastane Yangınının Gizli Kahramanları

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

02 Mart 2020, 04:36

İçimiz yandı.

Sağlık sığınağımızdı.

Su alan bir gemi olsa da, sağlığın ilk akla gelen can simidi idi.

Yangın çıktığı anda nöbette olanlar, mesaiye yeni gelmekte olanlar vardı.

İlk koştukları yerlerdi yoğun bakımlar ve servisler.

Genel yoğun bakım ve Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakımı.

En kritik hastaları oradaydı.

Hemşireler…

Yangının gizli kahramanları!

 ‘’Hastam içerde kaldı’’ diye bağıran hemşireler…

Hastalarının başına kendi anne-babaları gibi koşan hemşireler…

Hastasının dumandan etkilenmemesi için çabalarken, zehirlenip acile kaldırılan hemşireler…

Yangının ortasında çalışan bir cihaz arayıp bulup, hastasına müdahaleye başlayan hemşireler…

Hastası kötüleşirken sinir krizi geçiren hemşireler…

İkna edilemeyip kollarından zorla dışarı çekilip atılan hemşireler de vardı!

Yangın merdiveninin olmadığı üçüncü katta, camı kırıp, sivil savunma ile yoğun bakım hastalarını camdan aşağı sarkıtan, sarkıtırken hıçkıra hıçkıra ağlayan hemşireler vardı!

Yaşayanlar, şahit olanlar anlatıyordu.

Böylesine bir olağanüstü durumda zaten görevleri olan özel hastanelerini açanlar, karartma profillerle destekler verdiklerini ilan eden sosyal medya kahramanları kadar bile fark edilmeyen hemşireler!

Yangının gerçek kahramanları!

Can kaybının artmasını önlemek adına canlarını tehlikeye atan, zehirlenip acile kaldırılan kahramanlar.

Hemşireler…

‘’Evimiz yandı’’ diye hariçten gazel atanlara inat, ‘’evlerinde yanmaya giden’’, ‘’evlerinde yanmayı göze alan’’ kahramanlar!

Bu yangın çok konuşulacak,

Sebepleri ile,

Sorumluları ile,

Su yüzüne çıkardıkları gerçekler ile,

Nemalananları ile,

Ve,

Sağlıkta tetikleyeceği domino etkisi ile!

Herkes canla başla çalıştı.

Herkes mücadele etti.

Herkesin ciğeri yandı.

Ama siz hemşireler, yangını hastalarınızın damarlarının içinde yaşadınız!

Hastalarını ateşin ortasından sıyırıp çıkaran meleğin elleri oldunuz!

Yaptıklarınızı kaç kişinin gördüğü, bildiği önemli değil,

Allah biliyor, vicdanınız biliyor…

(Yaşamlarını kaybedenlere Allahtan rahmet, geride kalanlara sabır, yaralı ve hastalara acil şifalar dilerim.)

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim