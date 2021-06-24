Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Erhan Arıklı dini bütün bir insan…
Namazında niyazında orucunda!
Hatta bununla kalmayıp sosyal medyadaki paylaşımlarında bazı duaları da sözlerine ekler…
Sonuna kadar saygı duyarız!
Ama artık sıradan bir insan değil…
Başbakan Yardımcısı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı gibi önemli makamlara da gelecek siyasette belki de hayal bile edemeyeceği yerlere geldi, bunu da bileğinin hakkıyla yaptı!
İnşallah da daha ilerilere kadar yükselir…
Şimdi kendisine şunu sormak isteriz;
Siz eğer muhalefette olsaydınız hastane ve camilerin elektrikleri borçlarından dolayı kesilseydi tepkiniz ne olurdu?
Kolaylıkla tahmin edebiliyoruz…
Yeni göğü inletirdiniz!
Basın bildirilerin en sertini hazırlardınız…
Şimdi iktidardasınız!
Çok yazık ki durum ortadadır…
Arıklı, Kıb-Tek’in de içinde bulunduğu bakanlığın en tepesindedir!
Ülkede onlarca caminin elektriği kesilmiştir, hastanelere uyarı yazıları gitmektedir…
Bunu da kimsenin vicdanı kabul etmemektedir!
…
Yukarıdaki yazı dün itibarıyla G.Mağusa Hastanesi’ne gönderilmiş…
Sanki de elektrik faturalarını hastaneler ödüyormuş gibi!
Borçlarını ödemedikleri taktirde şalterlerin ineceği vurgulanıyor…
Bu kadar basit işte!
Hadi jeneratör birkaç saat idare eder…
Ya sonra!
Yoğun bakımda yatan hastaların akıbeti ne olacak düşünen hiç mi olmadı?
Diyalize bağlı böbrek pastaları orada düşüp ölsünler mi?
O zaman içiniz rahat mı edecek yoksa…
Bu ne biçim bir anlayıştır bunu bize kimse anlatamaz!
İnsanların ibadet ettikleri camilerin elektrik akımları kesiliyor, ibadet özgürlüğü ayaklar altına alınıyor…
Hastalara deva olan hastanelere elektrikleri kesilecek diye ihbarlar yapılıyor!
Bunun sorumlusu Arıklı da dahil hükümetin bütünüdür…
Vatan millet nutukları atıyorlar ama ülkede yaşana bu büyük rezalet bile umurlarında değil!
Hepinize yazıklar olsun…
Bizi ele güne rezil ettiğiniz için!
…
Bu hükümet artık bize göre de fiilen bitmiştir…
Son dakikaları oynuyor!
Çok yakında belli ki duvara toslayacak ve ne hallere varsa göreceklerdir ama…
Böyle bir sonu Kıbrıs Türk halkı hak etmemektedir!
Zaten ülkenin ipleri çoktan ellerinden gitmiştir…
Çünkü en ufak bir soruna bile çare üretememek gibi bir basiretsizlik içindedirler!
Çıksınlar verdikleri tek bir sözü yerine getirdiklerini söylesinler…
Söyleyemezler çünkü onların işi gücü halk için siyaset değil, sadece partisel ve bireysel menfaatlerden öteye gidememiştir!
Ayıptır, günahtır, yazıktır…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Erhan ARIKLI, bu ülkede eskiden olduğu gibi camilerin elektriklerinin borcundan dolayı kesilmesi büyük bir utanç kaynağıydı, şimdi hele de sizin ilgili bakan olduğunuz dönemde de ayrı bir utanç kaynağı olarak her zaman yüzümüze vurulacaktır. Umarız hiç gecikmeden gereğini yaparsınız!
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Sayın Serdar DENKTAŞ, çok büyük bir ihtimalle sizin bakanlık işi birileri istemiyor diye olmayacak gibi geldi bize. Bilirsiniz bu gibi durumlarda arşivler taranır ve hemen önemli makamların masasına konuluverir…
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Sayın İbrahim BENTER, bu ülkede hastaneler bir yana camilerin de elektrikleri kesiliyorsa başında bulunduğunuz kurum ve tabi ki sizin de büyük ihmaliniz var demektir. Hadi bakalım sağlam bir iyilik gönüllüsü olarak sorumluluğunuzu yerine getirin!
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, yılların özlemi olan bebek nihayet dün sabah itibarıyla dünyaya merhaba diyerek ayaklarınızı yerden kesmiş. Amcası ekonomik nedenlerden dolayı çeyrek altında bebek ele gelince ziyarete hiç gecikmeden gelecek. Allah analı babalı büyütsün…
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Sayın Nilden ERHÜRMAN, çiçeği burnunda bir anne olarak sizi gönülden kutlar ardından çok gecikmeden yeni bebekleri bekleriz. Bu arada işi önceden sıkı tutmak gerek 9 aylık göreviniz bitti gece uykusuz kalmayıp bu görevi ağzı kulaklarına varan babasını verin ki başladığı gibi sürsün…
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Sayın Turgay AVCI, hem bazı sendikalar hem de bazı siyasiler bir takım iddialar ortaya koyarak ağır muhalefete başladılar. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına detaylı bir açıklama yapmak sanki de şart oldu değil mi?
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Sayın Gürkan KARA, geçmiş hükümet döneminde start verilen toplu konut projelerini sizin de devam ettirmeniz ve özellikle dar gelirli aileler için umut olan girişimleri hızlandırmanız gerektiğini ifad eden mesajlarınız geliyor. Hadi bakalım şimdi kolları sıvama zamanıdır…
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Sayın Hürrem TULGA, Kalkınma Bankası ile imzaladığınız ve küçük esnaf için büyük önemi olan kredi anlaşması bir çoğunun can simidi olarak görülüyor. Hele de adil bir paylaşımı başarabilirsiniz odanızın son yıllardaki en önemli icraatı olmaya aday…
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Sayın İsmail ARTER, Maraş bölgesinde bazı evlerin su kuyularında koli basili tespit edildiği için bunların çok acil olarak şebeke suyuna kavuşturulması bekleniyor. Sağlık açısından hayati öneme sahip olduğu için girişim başlatmanız bekleniyor…
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Sayın Başak TEKEREK, yurt dışı tatilinden döndükten sonra aktif siyaset için son kararı vereceğinizi duyduk. Sizde bu kadar enerji varken umarız gelen tekliflere olumlu yanıt verirsiniz zira artık memleketin yeni yüzlere ihtiyacı var…