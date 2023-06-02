Kıb-Tek’ten önemli uyarı Kıb-Tek’ten önemli uyarı

Polis , yağ dökülmesi sonucu kayganlık oluşan hastane çemberinin belediye ekipleri tarafından yapılan kumlama çalışmaları sonrası yeniden polis tarafından trafik akışına açıldığını açıkladı.