Polis , yağ dökülmesi sonucu kayganlık oluşan hastane çemberinin belediye ekipleri tarafından yapılan kumlama çalışmaları sonrası yeniden polis tarafından trafik akışına açıldığını açıkladı.
Hastane çemberi yeniden trafik akışına açıldı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve yağ dökülmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Hastane Çemberi açıldı.
Polis , yağ dökülmesi sonucu kayganlık oluşan hastane çemberinin belediye ekipleri tarafından yapılan kumlama çalışmaları sonrası yeniden polis tarafından trafik akışına açıldığını açıkladı.
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