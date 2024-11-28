Haspolat’ta dün meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Leyla Korkmaz (K-30), yönetimindeki KY 465 plakalı araçla Haspolat Ticaret Sanayi Sitesi içerisinde seyir halindeyken, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce kavşağa girerek Mihran Avcı (E-22) yönetimindeki RR 914 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle güney istikametine kontrolsüz şekilde savrulan Korkmaz yönetimindeki araç, daha sonra Seyit Burunkaya (E-44) yönetimindeki ZRR 585 plakalı araca vurdu.

Kaza sonucu yaralanan RR 914 plakalı araç sürücüsü Mihran Avcı ve araçtaki yolcu Hasan Binboğa (E-45), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.