Haspolat’ta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, “yaralama, darp, kanunsuz ve korkutmak maksadıyla bıçak taşımak” suçlarından 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.00 sıralarında Haspolat’ta tartışma çıktı. Tartışma sonucu, E.T.(E-45), A.G.(E-56) ve F.G.(K-43) bir taraf olup, M.Y.’yi (E-43) darp etti. O esnada olay yerinde bulunan Ö.S.(E-31), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile M.Y.’yi sağ avuç iç kısmından yaraladı. M.Y. ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile korkutmak maksadıyla A.G.(E-56)’nin üzerine yürüyüp, boğazını sıktı. M.Y. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, bahse konu şahıslar tutuklandı.