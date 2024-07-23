Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Derviş Hurma bugün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nezvat Gün olayla ilgili bulguları aktardı. Gün, huzurda bulunan zanlı Derviş Hurma’nın Temmuz - Ekim 2023 tarihleri arasında faaliyet gösteren Alex’in yeri isimli işletmede çalıştığı dönemde Miyamilya Restoran’a vermiş olduğu ekmeklerin karşılığı olan toplam 31.750 TL tahsil ettikten sonra iş yerine teslim etmeyerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine arana kişi ilan edildiğini ve 19 Temmuz 2024 tarihinde KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada Girne Limanında görevli muhaceret personeli tarafından tespit edilerek derdest emri ışığında tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, aleyhine getirilen davaya da kabul önünde cevap verdiğini kaydetti. Polis, zanlının ülkede 9 yıldır bulunduğunu, yasal statünün olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 30 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 2 kişinin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.