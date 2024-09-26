(Kamalı Haber) - Haspolat’ta meydana gelen ağır yaralanma ile neticelenen trafik kazasıyla ilgili tutuklanan Merve Kaya ile Salih Harmanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Beyazel mahkemede olguları aktardı. Polis, 22.09.2024 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Haspolat'da Dr. Fazıl Küçük caddesi boyunca ZSY 167 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan zanlının, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Bülent Ecevit caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde anayola giriş yaparak o esnada sağından Bülent Ecevit caddesinden gelmekte olan Salih Harmanlı (yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan ZSY 167 plakalı araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın L.D. Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip iç organ yaralanmasından dolayı ameliyata edildiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, bu incelenen kamera görüntüleri ve alınan ifadeler sonucu Salih Harmanlı’nın da tehlikeli mahalde araç geçtiğini ve dikkatsiz sürüş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, Pınar Kaya’nın tedavisinin sürdüğünü söyledi. Polis memuru, kaza mahalinde tespit edilen kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini, ayrıca görgü tanıklarından ifade alacaklarını belirtti. Polis, zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini, Salih Harmanlı’nın kalbine takılan stentte sorun olduğunu, acilen anjiyo olması gerektiğine dair rapor temin edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 4 süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Salih Harmanlı’nın avukatı zanlının bir ekez daha doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına ve Harmanlı’nın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.