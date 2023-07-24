Karayolları Dairesi, yapılacak yol çalışmaları nedeni ile Haspolat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arası yol güzergahının bugün araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, K.K.T.C Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında yapılacak yol çalışmaları nedeni ile Haspolat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arası yol güzergahı, bugün araç trafiğine kapatılacak.

Karayolları Dairesi, trafiğin sağlanacağı alternatif yol güzergahını da duyururken, sürücüleri can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.