Haspolat’ta pazar günü meydana gelen ve bir kişinin ağır yaralandığı kazada, sorumluluğu olduğu tespit edilen JT 216 plakalı kamyonet sürücüsü Salih Harmanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza, Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Merve Kaya’nın (K-28) yönetimindeki ZSY 167 plakalı araçla Bülent Ecevit Caddesi kavşağında durmadan dikkatsizce anayola giriş yapması ve o esnada Bülent Ecevit Caddesi üzerinde sağından gelen Salih Harmanlı (E-51) yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkayıp çarpışmaları sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan ZSY 167 plakalı araçtaki yolcu Pınar Kaya (K-26), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, iç organ yaralanması teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken ZSY 167 plakalı araç sürücüsü Merve Kaya tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, kazaya methaldar JT 216 plakalı kamyonet araç sürücüsü Salih Harmanlı’nın, kaza esnasında dikkatsiz sürüş, yol kavşağına yaklaştığında süratini salim hadde indirmeme ve tehlikeli mahalde önde giden aracı geçtiği sırada kazanın meydana geldiği ve her iki araç sürücüsünün de kazada sorumlu olduğu tespit edildi. JT 216 plakalı kamyonet sürücüsü Salih Harmanlı tutuklandı.

-Gönyeli’de alkolü sürücü kazaya neden oldu

Öte yandan Gönyeli’de dün Şehit Osman Buba Sokak üzerinde, 186 miligram alkollü Mohamed Salaheldin Ali Salıh (E-23) yönetimindeki KE 417 plakalı araçla dikkatsizce Atatürk Caddesine dönüş yaptığı esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden İstem Uzmaner (K-40) yönetimindeki RN 925 plakalı aracın önünü tıkadı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

KE 417 plakalı araç sürücüsü Mohamed Salaheldin Ali Salıh, kaza yerinde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermek ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı da tespit edildi.

-Girne’deki kazada bir kişi yaralandı

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde bugün Aydan Bedeloğlu (K-49), yönetimindeki ZRL 443 plakalı salon arçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki cepte park halinde bulunan PH 135 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan PH 135 plakalı araç da önünde park halinde bulunan TPF 607 plakalı otobüsün arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ZRL 443 plakalı araç sürücüsü Aydan Bedeloğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.