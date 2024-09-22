Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, bugün itibariyle 23. Olağan Kurultay sonucu ile "tek yürek ve istikrarla yola devam" dediklerini belirtti.

Hasipoğlu, partisinin 23. Olağan Kurultayı’yla ilgili yazılı değerlendirmede bulundu.

3 buçuk yıldır genel sekreteri olarak bayrağını gururla taşıdığını belirttiği partinin kurultayının genel başkanlık seçimi aşamasının tamamlandığını kaydeden Hasipoğlu, “10 bin 136 oyun 6 bin 555’ini (%66) alarak başbakanımız ve genel başkanımız rekor bir oy ile yeniden genel başkan seçilmiştir. Bu oran Kıbrıs Türk siyasi tarihindeki üye sayısı bakımından en yüksek katılımın ve en fazla oyu alarak seçilen genel başkan olması bakımımdan tarihi bir öneme sahip olacaktır.” İfadelerine yer verdi.



Diğer adaylar Hasan Taçoy’a ve Ahmet Karevelioğlu’na seçimli bir kurultay yaratıp, katılımlarından, gösterdikleri olgunluktan ve demokrasiye katkılarından dolayı teşekkür eden Hasipoğlu, şu değerlendirmelerini de ekledi:



“13. olağanüstü kurultay ile genel başkan olarak göreve başladığı günden itibaren partimiz adına başlayan yol arkadaşlığımız, bugün itibariyle 23. Olağan Kurultay sonucu ile tek yürek ve istikrarla yola devam diyoruz. 13. olağanüstü kurultayda hep birlikte ‘yeni zaferlere’ sloganı ile yola çıkmıştık. Bu süreçte partimiz için birçok soruna beraberce göğüs gerdik, kederi de sevinci de beraber paylaştık, ama hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık.

Yeni sonuçlar ve katılım oranı ile ne kadar büyük ve köklü bir parti olduğumuzu bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Anavatan ve Azerbaycan’dan gelen üst düzey konuklar ile birlikte binlerce üyemizin katılımı ile şölen havasında geçen kurultayımıza tüm partililerimize teşekkürü bir borç biliyor, sonuçların devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”