“Federasyon CTP’nin ideolojik sevdası değilse, Birleşmiş Milletlere bu bağlılık, bu sevda nereden geliyor? Zira Sayın Erhürman, Kıbrıs meselesindeki federasyon modelini artık ideolojik bir görüş olduğu için değil BM’nin ‘Bilgiye’ dayanan ve değişmeyecek bir pozisyonu olduğu için partisinin benimsediğini açıkça ifade etmiştir”

“CTP’ye göre UBP’nin pozisyonu gerçekçi değildir, bize göre ise onlarınki”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Federasyon” konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Hasipoğlu, “Federasyon CTP’nin ideolojik sevdası değil ise, Birleşmiş Milletlere bu bağlılık, bu sevda nereden geliyor? Zira Sayın Erhürman, Kıbrıs meselesindeki federasyon modelini artık ideolojik bir görüş olduğu için değil BM nin ‘Bilgiye’ dayanan ve değişmeyecek bir pozisyonu olduğu için partisinin benimsediğini açıkça ifade etmiştir.” dedi.

Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“2025 yılı, Kıbrıs meselesinde bazı gelişmelerin olabileceği, ama daha da önemlisi Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Kıbrıs meselesinde ‘iş birliği nasıl yapabiliriz?’ konusu da 2025 yılı içerisinde de zorlu tartışmalara sahne olacak…

Meclis’in iki büyük partisi UBP ve CTP, Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak pozisyonlarını, gerek Meclis’te, gerekse sosyal medyada sorgulamıştır, doğal olarak sorgulamaya da devam edecektir. CTP’ye göre UBP’nin pozisyonu gerçekçi değildir, bize göre ise onlarınki.

Ancak şu bir gerçek ki, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci yaklaşırken CTP’den yeni açılımlar duymaya da devam edeceğiz.

İşte onlardan birini Sayın Erhürman dün bir televizyon programında yaptı.

CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman dün yapmış olduğu açıklamada özetle şunu ifade etmiştir:

‘Federasyon bizim için ideolojik bir saplantı değildir. Federasyon bizim için bir bilgidir. Resmi bir müzakere masasının konusu federasyondur lafı, ne sert cevaptır ne de saplantıdır. Bu bir bilgidir. Güvenlik Konseyi kararlarında vardır. Bu kararlar değişebilir diyen varsa ihtimal vermiyorum’ demiştir.”

Hasipoğlu, “bu yazıyı CTP’yi eleştirmek için değil, bir ideoloji partisi olarak bildiği CTP’yi anlamak için” yazdığını kaydederek, bu açıklamadan pozisyonlarında bir ideolojik saplantı olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Hasipoğlu, dış politikaya ilgi duyan bazı CTP milletvekilleriyle Meclis kürsüsünden yaptığı tartışmalarda, “Federasyonun tek alternatif olduğu, bu tezin CTP’nin ideolojisinin bir parçası bulunduğu, diğer bir anlatımla CTP’nin kuruluş amaçlarından biri olduğunun” ifade edildiğini belirterek, “Sayın Erhürman dünkü açıklamasıyla bu tartışmalara noktayı koymuştur” dedi.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“CTP`nin ideolojisi, hangi çözüm modelini benimseyeceği, tabi ki beni ilgilendirmez. Bu benim saygı duyacağım onların resmi pozisyonudur. Ancak Sevgili Tufan Hocanın ne dediğini anlamak, Kıbrıs meselesine bir çözüm bulma noktasında ortak hareket etme açısından bizler için önemlidir. Zira bir partinin ideolojisinin hangi temele, hangi bilgiye dayandığını bilmek siyasete ilgi duyan herkesin hakkıdır.

Sayın Erhürman, açıklamasında; CTP’nin pozisyonunu ideolojik bir unsur olmak yerine, BMGK tarafından kabul edilen bir ‘Bilgi’ye dayandırmaktadır. Bu ‘Bilgi’ özetle şudur; ‘BMGK kararlarında; iki toplumlu, iki kesimli ve siyasal eşitlik temelinde, tek egemenliğin olacağı bir çözümün olabileceğidir. Sayın Erhürman devamla, bu parametrelerin değişebileceğine ihtimal vermediğini belirterek, bu bilginin yaptırım gücüne de atıfta bulunmuştur. Bu Bilgi, emir kipi olan bir bilgidir – (must kelimesi kullanılarak) yani Kıbrıs’ta çözüm bu şekilde olacak diye karar olduğunu ifade etmektedir. Bu konuda üç hususu bilgiye getirmek isterim;

a) Her şeyden önce yukarıda ‘Bilgi’ diye tanımlanan ve kabul edilen kararların bağlayıcı kararlar olmadığını söylemek isterim. Bu kararlar BM Şartının 6. Kısmında alınan kararlardır, eğer 7. Kısmında alınan kararlar olsa idi, işte o zaman bağlayıcı olurdu

b) Kıbrıs ile ilgili BM kararları, gökten zembille indirilmedi. Her iki tarafta 77-79 Doruk anlaşmalarının imzalanması ile 1980 yılların başında federasyon görüşmek istediğini resmi olarak beyan ederek, zaman içerisinde bu parametreler oluşmuştur. Ancak geçen müzakere süreci şunu gösterdi ki, her iki tarafta bu parametreleri kendine göre farklı şekilde yorumladı ve federasyon temelinde kapsamlı çözüm hiçbir zaman gerçekleşmedi,

c) Eğer BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi kararlarını CTP gibi yorumlasa idi, geçen hafta yayımlamış olduğu raporunda ‘Ortak bir zemin olmadığı’ tespitini yapmazdı, ‘Federasyon zemininde bu görüşmeler devam etmek zorundadır’, derdi.”

Hasipoğlu, “CTP’nin de bu tanımın dışına çıkmayacağını, bunu adeta bir emir olarak telakki ettiğini” anladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

“BM’nin 5 daimi Güvenlik Konseyi üyeleri bir gün oturur farklı bir karar alırsa, artık CTP için ‘Bilgi’ bu yeni karar mı olacaktır? CTP’nin, federasyon, ideolojik sevdası değil ise, Birleşmiş Milletlere bu bağlılık, bu sevda nereden geliyor? Zira Sayın Erhürman, Kıbrıs meselesindeki federasyon modelini artık ideolojik bir görüş olduğu için değil BM nin yukarıda tanımlanan ‘Bilgiye’ dayanan ve değişmeyecek bir pozisyonu olduğu için partisinin benimsediğini açıkça ifade etmiştir.”

Hasipoğlu, “CTP’nin burada unuttuğu noktanın, yukarıda bahsedilen parametrelerden; gerek tek egemenliği, gerek siyasal siyasal eşitliği, iki bölgeliliği, Rum tarafının kendilerinden çok farklı yorumlaması” olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, diğer bir edinilmiş tecrübenin; “Rum tarafının, kendileriyle bu adanın yönetimini ve zenginliğini paylaşma niyeti bulunmadığı” olduğunu vurgulayarak, “Bu iki hususun da CTP’nin UBP’yle birlikte kabul ve tecrübe ettiği kesin bir ‘Bilgi’ olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Hatırlamakta fayda var, 2017 yılında Crans Montana görüşmeleri çöktüğü gün, bavulunu toplayan dönemin Rum başkanı Anastasiades, dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’na, ‘bundan sonra artık Federasyonu değil iki devlet de dahil olmak üzere başka modellerin görüşülmesi gerektiğini’ ifade edebilmiştir. Yani onlar için bile bu parametreler değişmez değildir. Sonuç olarak yukarıda BM’nin parametreleri (yukarıda tanımlanan ‘Bilgi’) değişirse CTP’nin Kıbrıs konusundaki ideolojisi de mi bu görüşe göre değişecektir? CTP ideolojisi, BM Güvenlik konseyi Daimi üyeleri ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere iradesine tabi bir hale mi gelmiştir? Zira bu ‘Bilgi’ 5 daimi devletin ortak kararı ile oluşmuştur. 2025 yılı yeni gelişmelere gebe olabilir. Kıbrıs Türk halkı olarak siyasetimizi dünya ve adamızın gerçekleri üzerinden değil de BM Daimi üyelerinin çağdışı kalmış ve adil olmayan kararları üzerinden yapmamamız gerekir. Kıbrıs Türk halkının çoğunluğu Annan planına ‘evet’ dedikten sonra, Genel Sekreter Kofi Annan raporunun, özellikle bu raporda geçen ‘Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız izolasyonlara artık son verilmelidir’ ifadesinin, bir Güvenlik Konseyi kararına dönüşmemesi ne kadar adildir.”

Hasipoğlu, Kosova’yı onlarca ülke tanımasına rağmen, çıkarları yüzünden BM Güvenlik Konseyi’nin kabul etmemesinin, AB’nin ortasında binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesine seyirci kalınmasının, keza Rusya’nın Ukrayna’yı, İsrail'in Filistin’i işgalini BM’nin kınamamasının “ne kadar adil olduğunu” sorarak, “Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, bir çok devlet BM'nin adil olmayan bu sistemini değiştirmek için uğraşırken, bizim bu kararlara mutlak bağlılığımız neden?” dedi.

Hasipoğlu şöyle dedi:

“Biz, çağdışı kalmış bu BM kararlarının artık adadaki gerçeklikle bağdaşmadığını, adil olmayan BM kararlarının 5 Daimi BM Güvenlik Konseyi ülkelerinin çıkarlarına hizmete dönüştüğünü, adil bir dünya düzeni için, Kıbrıs konusundaki ilgili BM kararlarının değişmesi için iktidarı ve muhalefeti ile tek ses olmamız gerektiğini ve adadaki gerçeklik temelinde, egemenliğimiz için hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini anlıyoruz. CTP’nin Kıbrıs konusundaki BM kararları sevdasına karşı, 40 yıl süren tecrübe edilmiş sonuçsuz federasyon müzakerelerinden bizim çıkardığımız ‘Bilgi’ budur.