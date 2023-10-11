UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu UBP’nin 48. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

UBP Genel Sekreteri Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk halkını yok olma noktasından özgür, egemen devlet sahibi bir halk noktasına taşıyan mukavemetçi, çağdaş, demokrat, Atatürkçü düşüncenin siyasal oluşumu olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, “Bugün, Ulusal Birlik Partisi olarak 48’inci kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın onurunu ve Kıbrıs Türk halkına 48 yıldır hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

UBP Genel Sekreteri Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun UBP’nin 48. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

“Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türk halkını yok olma noktasından özgür, egemen devlet sahibi bir halk noktasına taşıyan mukavemetçi, çağdaş, demokrat, Atatürkçü düşüncenin siyasal oluşumudur. Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde, devletimizin kurulmasında, yaşatılmasında hep "Ulusal Birliğimiz" vardı. UBP’nin başı çektiği mevcut Üstel hükümetinin elektrik, dış politika, çalışma yaşamı, ekonomik ve mali açılımları, yakın dönemde halkımız için tek tek hayata geçecektir. Bu çalışmalarda, UBP tabanı, Sayın Genel Başkanımız ve hükümetin yanında olmaya devam edecektir.

Kıbrıs konusunda Anavatanımızla birlikte aynı vizyonu paylaşıyor ve bu uğurda beraberce mücadele ediyor olmamız bizler için hayatidir. İki devletli çözüme ulaşma yolunda Türkiye Cumhuriyeti'nin koşulsuz desteği ile devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri alma noktasına ulaşacağımıza inancım sonsuzdur. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar”ın seçilmesinden sonra Cenevre”de BM ile görüşmede ortaya koyduğumuz yeni dış politika vizyonu ve Maraş açılımı Kıbrıs siyasetine damga vuran iki önemli olaydır. Bunlara Pile’de yaşayan vatandaşımıza yol götürme konusundaki dirayetli duruşumuz ve uzlaşarak muvaffak olmamız partimizin dik duruşunun diğer bir göstergesidir.

Partimiz, tüm uluslararası aktörlerle görüşmeye devam ederek, haklı davamızı anlatmaya devam edecektir. Bilakis, bu adımları atmaz isek, vatanımıza ve milletimize saygısızlık etmiş olur, işte o zaman utanırız ve gideriz. Halkımızın bize vermiş olduğu yetkiyi ancak halkımız alır. Biz UBP olarak, ne bazıları gibi covid döneminde ateşten gömleği giymekten kaçındık, ne de bir gün bile maaş ödeyemeyen bir hükümette yer aldık. Zamanında tünelin ucunda ışık göremiyorum diyenler, halkın iradesini beklemeden gittiler.

Bugüne kadar gücünü halkın birliğinden almış, Kıbrıs Türk halkına, refah dolu bir gelecek, kendi toprakları üzerinde aklı hür vicdanı hür bir gençlik yaratmak, Anavatan Türkiye ile daha güçlü bağlar kurmak için var gücüyle hizmet etmeye çalışan partimiz ve Genel Başkanımız öncülüğündeki hükümetimiz, çalışmalarını büyük bir yoğunlukla 2027 yılına kadar sürdürme kararlılığındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Birlik Partisi’nin 48’nci yaşını candan duygularla kutlar, partimizin bugünlere kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren, sahip çıkan ve bugün aramızda olmayan tüm UBP’lileri rahmetle anar, aramızda olan herkesi sevgiyle kucaklarım.

Birlik içinde, güçlü biçimde nice 48 yıllar diliyorum “