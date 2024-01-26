KKTC’yi temsilen Strazburg’ta düzenlenen AKPA toplantılarına katılan UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkı gibi var oluş mücadelesi veren Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısında, Avrupalı vekillerin, kalıcı ateşkesi ve mazlum Filistin halkına insanı yardımı, son dakika yapılan öneriyle kabul ederek şarta bağladıklarını belirten Hasipoğlu, “Gazze’de 20 Ocak tarihi itibariyle 25 bin insan öldü ve bu rakamın yüzde 70’ini kadın ve çocuklar oluşturuyor! Karara ret oyu vererek Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Türkiye Cumhuriyeti AKPA heyetini tebrik ediyorum.” dedi

Hasipoğlu, “Karar sonrası Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine gelebilen tek Filistin Milletvekili Sayın Mohammed Hegazi ile durum değerlendirmesi yaptık. KKTC halkı olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.” diye konuştu.