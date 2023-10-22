Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği “Şampiyonlar için söz verdik” sloganıyla düzenlenen Lefkoşa Maratonu’na katılan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu "Şampiyon Meleklerimiz için düzenlenen maratonda halkımızın tek yürek olduğunu görmek bizleri çok mutlu etmiştir.” dedi.

“Mecliste oluşturduğumuz komitemiz Şampiyon Melekler için adli süreci yakından izlemeye devam etmektedir” diyen Hasipoğlu, “ Ailelerimizin acılarının bir nebze de olsa dinmesi ve adaletin tecelli etmesi adına gözümüz kulağımız İsias Davası'ndadır.” ifadelrini kullandı.

Hasipoğlu, “Davalar sonuçlanıp, suçlular en ağır şekilde cezalandırılana kadar, soruşturmaların takipçisi olmayı sürdüreceğiz ve Meleklerimizin adını yaşatmak adına elimizden gelen herşeyi yapacağız.İsias ortak davamız için mecliste , yargıda ve sahada olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.