Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu bugünkü Meclis Genel Kurul Toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi’nin, kurulduğu günden bugüne, demokrasiyi içselleştiren, demokratik teamüllere bağlı bir parti olarak, halkla birlikte kuruluşunda yer aldığı, devlete ve onun yüce meclisine her zaman saygı duyduğu kaydedildi.

“Partimiz, devletimizin güçlenmesi, demokrasimizin kökleşmesi ve gelişmesi adına, siyasi partilerle, sağlıklı ilişkiler kurmaya önem vermiştir.” ifadelerini kullanan Hasiopoğlu, “Kapılarımızın tüm kesimlerden gelen önerilere açık olduğu böylesi bir ortamda, muhalefet milletvekilleri, iktidar partilerine mensup hiç bir yönetici veya milletvekili ile diyalog kurma gereği duymadan tek taraflı olarak harekete geçmiş ve meclisi olağanüstü görüşmeye çağırmıştır.” dedi.

Gerek içeriği gerekse saldırgan üslubu ile adeta talimat verir gibi kaleme alınan bu çağrının yapıcı siyaset anlayışı ile bağdaştırmalarının mümkün olmadığını dile getiren Hasipoğlu, “Yasama dönemi boyunca, meclisi açma ve çalıştırma görevinin sadece iktidarda olduğu düşüncesi ile hareket ederek meclis açılmasına katkı sağlamayanların, meclisin kapalı olduğu bir dönemde, nezaketen de olsa iktidar vekillerine bilgi vermeden, ortak bir konsensüsle meclisi toplama yolu açıkken bunu denemeden olağanüstü toplantı çağrısını samimi bulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Meclisin açılması, çalışması ve fikirlerin meclis çatısı altında tartışılmasından, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri ve hükümet olarak hiç bir sıkıntı duymadıklarını kaydeden Hasipoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bilinmelidir ki; halkımıza veremeyeceğimiz bir hesabımız yoktur. Gerekçelerini açıklayamayacağımız hiç bir icraatımız da yoktur.

Yaşanan süreçte sergilenen yapıcı olmayan tüm tavırlara karşın, her zaman diyalogdan yana olan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet partisi lideri ile iletişime geçerek ortak belirlenecek bir tarihte meclisi açmaya hazır olduklarını bildirmiştir.

Kabine değişikliğinden hemen sonra boşalan komite üyelerinin atanması, keza Genel Kuruldan geçmeye hazır yasaların var olması ve bu yasaların geçmesi için gelecek hafta içerisinde bir gün yapılmasını Ana Muhalefet başkanından talep etmemize rağmen, bu haklı gerekçelerimizi göz ardı ederek, ısrarla kendi istedikleri günde Yüce Meclisi toplama girişimleri popülist bir yaklaşımdır.

Yaz dönemi sürecinde vekillerimizin çalışıp komitelerden oy birliği geçirmiş olduğu ve ekte belirtmiş olduğumuz yasaların yer almadığı ve bizimle istişare edilmeden kendi istekleri ve tek yanlı olarak belirledikleri bir gündemle meclisi açma girişimlerine onay vermemiz mümkün değildir.

Tüm iyi niyetli duruşumuza rağmen, meclis önünde gerçekleştirilen basın toplantısı ve bu toplantıda ortaya konan tavrı da samimi bulmadığımızı açıkça ifade ermek istiyoruz.

Kurulacak diyalog çerçevesinde varılacak ortak mutabakatla yaz dönemi içerisinde de meclisi açmaya, yasaları geçirmeye ve denetim görevinin de yerine getirilmesine her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha yineler halkımıza en içten saygılarımızı sunarız.”