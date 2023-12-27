Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu 2023 yılında Türkiye’de yaşanan deprem ve İsias Otelinde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin acısını kolay kolay unutamayacakları belirterek “Meleklerimiz geri gelmeyecek ama adaletin gerçek anlamda tecelli etmesi ile en azından vicdanlar biraz rahatlayacaktır” dedi.

Hasipoğlu, 2024 yılı beklentilerini BRT canlı yayınında değerlendirdi

Hasipoğlu, İsias’ta cinayet suçunun işlendiğini, otelde deniz kumu kullanıldığını, kaçak kat çıkıldığını, binanın bazı kısımlarının ruhsatsız yapıldığını, otelin malzemesinden çalındığını, masraftan kaçınmak için her yola başvurulduğunun bilirkişi raporlarında ve iddianamede yer aldığına işaret etti.

3 Ocak’ta başlayacak davayı izlemek için Başbakan Ünal Üstel’le birlikte Cumhuriyet Meclisi Deprem ile İlgili Yargı Sürecini İzleme Komitesi olarak Adıyaman”da olacaklarını kaydeden Hasipoğlu, Kıbrıs konusuna da değindi.

Hasipoğlu, Kıbrıs’ta aynı şeyleri konuşarak farklı sonuç bekleme döneminin artık kapandığını söyledi.

Hasipoğlu, “Kıbrıs’ta federal temele dayalı bir çözüm Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin paylaşıma dayanmayan tutumundan olayı artık mümkün değil. Masaya oturalım, aynı şeyleri konuşalım. Dostlar alışverişte görsün. Rum Tarafı, AB’ye, BM’ye şirin gözüksün… Artık yeter. Uluslararası eşit statümüz, eşit egemenliğimiz tanınmadan, masaya oturmayız diyoruz. Cumhurbaşkanımızın politikasına, Anavatan Türkiye tam destek veriyor. 2024’te doğru zamanda ve zeminde atılmış olan bu yeni politikamızda ısrar etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türk – Yunan yakınlaşmasından rahatsız olmadıklarını, diyaloğa ve diplomasiye destek verdiklerini belirten Hasipoğlu, bu yakınlaşmayı Rum tarafının suistimal etmesine izin vermeyeceklerini de belirterek, “Rum tarafı lideri direkt Türkiye Cumhuriyeti ile görüşmek istiyor, bizleri aradan çıkarmak istiyor, buna ne biz ne de Türkiye izin verir” ifadelerini kullandı.

2024 yılının KKTC’nin iç siyaseti için daha verimli geçmesi için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyleyen Hasipoğlu, “Hem ülkemiz hem de UBP için icraat ve demokrasi yılı olmasını arzuluyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in başlattığı projelerin yeni yılda da devam edeceğini kaydeden Hasipoğlu, kurultay ve öncesindeki tüm yönetim organlarının seçimini de demokratik katılım ve olgunluk içinde yapacaklarını sözlerine ekledi.