Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974’ün, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe, güvenliğe ve barışa kavuştuğu gün olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekâtı'nın uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük hakları çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkına yönelen zulme karşı meşru ve kararlı bir müdahale olarak dünya tarihinde yerini aldığını ifade etti.

Hasipoğlu, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mücadelede yer alan şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andı.

Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“51. yıl coşkumuz, Anavatan Türkiye’mizden en yüksek katılımla doruk noktaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha aramızda görmek, gücümüze güç katmaktadır.

Bu vesileyle, 20 Temmuz, anlamlı törensel etkinliğin çok ötesinde, bağımsızlık ve özgürlüğü benimsemiş, KKTC devletine ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve filli güvencesine sonuna kadar inanan her vatandaşımızın, benliğine kazınmış bir varoluşsal yıl dönümü olarak kutlanmaya devam edecektir.”