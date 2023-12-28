Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafından 1983 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen halkbiilimi sempozyumlarının 36’ncısı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Konferans Salonu’nda yapıldı.

HASDER’den yapılan açıklamaya göre, oturum başkanlığını Engin Anıl’ın üstlendiği sempozyum, HASDER Başkanı Kani Kanol’un açılış konuşması ile başladı.

HASDER sempozyumlarının kısa bir tarihçesini anlatan Kanol, 36 yıldır düzenlenen sempozyumlarda sunulan araştırmaların, yürütülen bilimsel tartışmaların, toplumsal varlığın, kültürün ve kimliğin yaşayabilmesi ve ayakta kalabilmesine yönelik çok ciddi ve önemli bir katkısı olduğunu belirtti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimoğlu da, 36 yıldır düzenlenen halkbilimi sempozyumlarının ülkenin ve toplumun kültürüne katkılarını önemsediğini ifade ederek, “Daha önce düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildiriler, dört kitap halinde Kültür Dairesi yayını olarak yayınlanmıştı. Bu sempozyuma sunulan bildirileri de yayınlamak isteriz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras, “Bir Yavaş Kent Lefke’de Yerin Ruhu: Yaşamlar, Ritüeller, Mekânlar”, turizmci/araştırmacı yazar Zekai Altan, “Akdeniz ve Kıbrıs Mutfağının Özellikleri”, araştırmacı/yazar Ahmet Erdengiz, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni: Anadolu’dan Gelenler”, Dr. Ahmet Karahan, “Lefkara Motiflerindeki Saklı Geometri”, Prof. Dr. Şevket Öznur, “1920’li Yıllarda Rumca Yazılan Bir Ağıtta Kıbrıs Kültürü” başlıklı bildiriyi sundu.