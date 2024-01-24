KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Sıddık’a seslenerek, Kıbrıs Rumlarının amacının anlaşma olmadığını, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti işgaline meşruluk kazandırmak için görüşmeleri bir araç olarak kullandıklarını belirtti. Işık, konuyu görüşmek için Sıddık’tan acil randevu talep etti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası hukukun, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ilanını ve KKTC’nin varlığını yasaklamadığını kaydetti.

KKTC’nin, BM tarafından ilan edilen “Evrensel İnsan Hakları” temelinde varlığının meşru olduğunu ifade eden Işık, KKTC’nin tanınmasındaki engelin hukuksal değil, BMGK üyesi devletlerin çıkarları olduğunu belirtti.

Uluslararası hukukun, ırkçı rejim kurulmasını yasadışı olarak kabul ettiğine işaret eden Hasan Yılmaz Işık, “Kıbrıs Rumlarının, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisinde ‘Enosis’ kararı ile tescil ettikleri Kıbrıs Pan Elen Cumhuriyeti insan haklarına aykırı, ırkçı bir rejimdir. Kıbrıs Türk ortağının katılımı olmadığı sürece tanınsa da meşru değildir” ifadelerini kullandı.