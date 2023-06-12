11.06.2023 tarihinde polise verilen bilgide, Gazimağusa’da sakin Hasan Can YÜCE (E-27)’den, 19.05.2023 tarihinden beridir haber alınamadığı ve kayıp olduğu bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.