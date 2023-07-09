İtalya’da bu yıl 15’incisi düzenlenen “Oasis Photo Contest Roero 2023” doğa fotoğrafçılığı yarışmasının ödüllerinden ikisi, Kıbrıslı Türk doğa fotoğrafçısı Hasan Bağlar’a verildi.

Ödül töreni, İtalya’nın Bra kentinde Teatro Politeama’da 1 Temmuz’da düzenlendi. Törene, yarışma organizasyonunun davetlisi olarak katılan Hasan Bağlar, iki dalda ödüle layık görülerek iki kez sahneye çağrıldı.

“Memeliler, Kuşlar, Diğer Hayvanlar, Manzara, Bitkilerin Dünyası, Sualtı Dünyası, Hikaye, Doğa ve Sanat, Foto Muhabirliği ve İnsanlar” olarak toplam 10 kategoride düzenlenen uluslararası doğa fotoğrafçılığı yarışmasına 69 ülkeden 25 binin üzerinde fotoğraf katıldı.

Hasan Bağlar “Morning Beauty” isimli fotoğrafı ile “Doğa ve Sanat” kategorisinde ikinci gelerek “Runner-up” ödülünü; “Disco Lights” isimli fotoğrafıyla da “Diğer Hayvanlar” kategorisinde “dikkat çekici fotoğraflar” arasında yer alarak “Signaled Work” ödülünü kazandı.

Yarışmayla ve ödülleriyle ilgili TAK’a açıklama yapan Hasan Bağlar, yarışmalarda kazanılan ödüllerin motivasyonlarını artırdığını vurguladı.

Bağlar, “Uluslararası alanda organize edilen fotoğraf yarışmaları hem ülkemizin hem de ülkemiz fotoğrafçılığının tanıtımı açısından oldukça önemli. Ayrıca kazanılan ödüller biz fotoğrafçıların motivasyonunu artırıyor ve kendimizi önemli hissetmemizi sağlıyor.” dedi.

Çektiği fotoğraflarla bu gibi büyük ölçekli yarışmalarda başarı elde etmesinin kendisini çok gururlandırdığını ifade eden Hasan Bağlar, “Fotoğrafın gücü ile tel örgüleri kaldırıp sınırları aşmaya ve dünya ile iletişimde olmaya çalışıyoruz. Bu yüzdendir ki fotoğraf çok önemli, bu alanda sürekli üretmeli ve üretmek için bizlere ortam yaratılmalı.” diye konuştu.