Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Türkiye’de faaliyet gösteren Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği’nin (STAR) Uluslararasılaştırma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, 17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Orta ve Doğu Avrupa Kalite Güvence Birliği’nin Genel Kurul’una (CEENQA) katıldı.

Genel Kurul toplantısının ilk gününde davetli konuşmacılar “Uluslararasılaşma ve Sınır Ötesi Kalite Denetimi ve İşbirliği” konusunda çeşitli sunumlar yaptı. Söz konusu toplantıya katılan Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvence Birliği (ENQA) Genel Direktörü Bn. Anna Grover, “ENQA Perspektifinden Sınır Ötesi Akreditasyonlar” konusunda ENQA’nın görüşlerini yansıttı.

Genel Kurul toplantısının ikinci gününde gerçekleştirilen toplantıda CEENQA Başkanı Prof. Dr. Francı Demsar Birliğin Faaliyet ve Mali Raporunu sundu ve döneminin sona ermesi ve başkanlığı devredecek olması hasebiyle de kısa bir veda konuşması yaptı. CEENQA’da boşalan üyeliklerle ilgili yapılan Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan RDÜ Rektörü ve STAR Uluslararasılaşma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak CEENQA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. CEENQA’da halen 27 ülkeden 44 üye bulunmaktadır.

Prof. Bıçak, seçim öncesinde gerçekleştirdiği kısa konuşmasında, CEENQA ile Arap Yüksek Öğretim Kalite Birliği ve Asya Pasifik kalite Güvence Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesinde yardımcı olacağını söyledi. Prof. Bıçak, başta Suudi Arabistan, Bahrain ve Oman olmak üzere, birçok ülkede gerek program ve gerekse kurumsal bazda denetlemelerde bulundu. Bıçak, Suudi Arabistan’ın en önde gelen Üniversitesi King Abdulaziz Üniversitesi’ni denetleyen ekibe başkanlık yaptı.

Azerbaycan’ın Eğitim Kalite Güvencesi Birliği’nin (TKTA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genel Kurul’a Türkiye’den Tıp, Fen Edebiyat, İletişim, ve Eğitim Programlarını denetleyen Kalite Birliklerinin temsilcileri de katıldı. Bıçak, Genel Kurul toplantısı sonrasında TKTA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Tural Ahmadov ile ikili bir görüşme yaparak STAR ile iş birliği konusunu görüşmüş ve kendisine bir plaket sundu.