ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, 5 Kasım seçiminin en çekişmeli eyaletlerinden Georgia’da miting düzenledi.

Binlerce kişinin katıldığı mitingde ABD Başkan Yardımcısına, eski Başkan Barack Obama, rock müzisyeni Bruce Springsteen ve şovmen Tyler Perry de destek verdi.

Harris mitingdeki konuşmasında seçmenleri, erken oy kullanma avantajlarından yararlanmaya ve Cumhuriyetçi rakibi, eski Başkan Donald Trump’a oy vermemeye çağırdı.

Harris, “Burada, Donald Trump yüzünden on yıldır siyaseti etkileyen korku ve bölücülük üzerine yeni bir sayfa açmak için önümüzde bir fırsat olduğunu görüyoruz. Lütfen erken oy kullanın” dedi.

Harris için birçok eyalette kampanya yürüten Barack Obama da, Trump'ı eleştirerek, eski başkanın kendisinden başka kimseyi düşünmediğini savundu.

-“Harris gerçekten McDonalds’ta çalıştı, Trump gibi çalışıyormuş gibi yapmadı”

Trump'ın McDonald's fast food zincirinde hamburger sattığı son etkinliğine atıfta bulanarak “Trump'ın yaşlı bir adam gibi davrandığını" ima eden Obama, Harris'in gençlik döneminde fast food zincirinde gerçekten çalıştığını belirtti.

Obama, “[Kamala Harris] üniversitedeyken harçlığını çıkarmak için McDonald's'ta çalıştı. McDonald's kapandığında orada çalışıyormuş gibi yapmadı” dedi.

Georgia’daki miting, Harris ve Obama'nın birlikte kampanya yürüttükleri ilk miting oldu.

Harris'in kampanyasına göre Georgia'daki mitinge yaklaşık 20 bin kişi katıldı ve bu sayı, Kamala Harris'in şimdiye kadarki en büyük siyasi mitingi olarak Eylül ayı başında Kuzey Carolina'nın Greensboro kentinde düzenlediği 17 bin kişilik mitingi geride bıraktı.

Ünlülerin adayların kampanyalarına destek vermesi, mitinglerde kalabalıkların ve bağış toplanmasına katkı sağlıyor.

-Başa baş yarış

Temmuz ayında Joe Biden’ın başkan adaylığından çekilmesi ve Harris’in aday olması sonrasında, Demokrat adaya destek arttı.

Georgia'da yapılan son anketler Trump'ın az farkla önde olduğunu gösterse de Harris'in kampanya yetkilileri, komşu Kuzey Carolina ile birlikte bu eyaletin hala oyunda olduğunu söylüyor.

Joe Biden 2020'de Georgia'da sürpriz bir zafer kazanmış ve Demokratlar burada iki zorlu Senato koltuğunu kazanarak Biden'ın görev süresinin ilk yarısında Kongre'nin her iki kanadını da kontrol etmesini sağlamıştı.

Georgia’da şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişinin oy kullandığı bildiriliyor.

ABD’de eyaletlerde seçmenler posta yoluyla ya da sandığa giderek seçim tarihinden önce oy kullanabiliyor. Erken oylar, 5 Kasım’da kullanılan oylarla birlikte, sandıkların kapanmasının ardından sayılacak.