Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2018 yılından itibaren Avrupa Birliği Komisyonu ile LTB olarak sürdürdükleri çalışmanın sonuçlandığını açıkladı.



Başkan Harmancı açıklamasında, çalışmalar boyunca sayısız problemi aşarak Hamitköy ve Dumlupınar kanalizasyon ihalesinin açıldığını belirtti.



Harmancı, “Bu bizim için olmazsa olmaz bir konuydu, en sonunda tüm engelleri bir bir çalışarak sebat ederek ve mücadele ederek aştık. Bugüne kadar bir seferde açılmış en büyük altyapı bölge ihalesine 2 Ekim’e kadar teklif kabul edilecek. Prosedürlerin de tamamlanması ile ihaleye başarılı teklifler gelirse yeni yılda kazıya başlanacak.” dedi.



İhaleyi şehir için tarihi bir adım olarak nitelendiren Harmancı, emeği geçen takım arkadaşlarına ve Avrupa Birliği yetkililerine teşekkür etti.