Murat Tabanlıoğlu’nun başkanı olduğu jüri ve danışma kurulu toplantısı LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın katılımıyla yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli mimarlık ödüllerinden olan ve 2007 yılında Lefkoşa İmar Planı’nın da kazandığı Ağa Han’da (Aga Khan) master jüri üyesi görevi üstlenen Tabanlıoğlu, aynı zamanda AIA ve WAF gibi uluslararası yarışma ve değerlendirmelerde jüri görevinde bulundu.

Toplantıda jüri üyelerinin hem fikir olması ile jüri başkanlığına seçilen Murat Tabanlıoğlu’nun, proje alanını yerinde incelediği ve ardından teknik toplantıya geçildiği bildirildi.

Teknik toplantıda, LTB ile DAÜ arasında imzalanmış olan protokol kapsamında DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kent-AG) iş birliği ve katkılarıyla bir kısmı tasarlanan ve bir kısmı da tasarla-yap-işlet-devret modeli ile Lefkoşa’ya kazandırılması amaçlanan projenin jüri tarafından değerlendirilmesi yapıldı.

-Harmancı: “Proje başkente yepyeni bir vizyon kazandıracak”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa ve LTB için önemli gördükleri projenin jüri heyetinin kendisi gibi herkesi heyecanlandırdığını, ciddi emek ve enerji harcadıkları bu projenin başkente yepyeni bir vizyon kazandıracağını söyledi.

Ülkenin mimarlık yaşamının değerli isimlerinin jüride yer almasının proje açısından öneme sahip olduğunu belirten Harmancı, ayrıca Murat Tabanlıoğlu’na göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür etti.

Harmancı, Tabanlıoğlu’nun hem tasarım hem de jüri olarak değerlendirme bağlamında dünya çapında deneyimlere sahip olduğunu ve böylesi bir deneyimin proje jürisinde yer almasının önemli olduğunu belirtti.

Harmancı, projenin başkentin düzenli ve sürdürülebilir gelişimine katkı koyarak başkent için yeni bir kilometre taşını oluşturacağına söyledi.

- Çağdaş ve çok fonksiyonlu bir otobüs terminali içeriyor

Proje başkente çağdaş ve çok fonksiyonlu bir otobüs terminali, yeni bir kentsel çekim merkezi ve bunlarla bütünleşen kültür-sanat odaklı açık ve kapalı kamusal alanlar kazandırmayı hedefliyor.

İhalenin başarılı tamamlanması halinde bölgede 10 milyon sterlin (300 milyon TL) kamusal yatırım yapılacak. İhalenin önceliğinde tiyatro binasının tamamlanması, meydan ve katlı otopark yer alıyor.

Meydanda yapılacak amfi düzenlemesi açık hava sineması, açık hava tiyatrosu, konserler ve sokakta müzik gibi aktivitelerin yapılmasına olanak sağlayacak.

Meydandaki ağaçlandırma ve yeşillendirme huzurlu dinlenme olanağı sağlarken, terminal alanını kültür-sanat meydanına bağlayacak. Başkentin ve ülkenin kültür sanat merkezine dönüşecek atıl tiyatro binasında 500 kişilik büyük salon ile 180 kişilik küçük salon, meydanda ise bin kişilik açık aktivite alanı yer alacak.

Tiyatro binasında orkestra ve performans sanatları için çalışma alanları, bodrumda sahne atölyesi, müze, sahne sanatları için eğitim alanları ve idari ofisler bulunacak. Bina içinde kent kütüphanesi yer alacak.

-Proje jürisi

Projenin jürisinde asli üyeler olarak Mimar Murat Tabanlıoğlu, Yüksek Mimar Onur Olguner, Yüksek Mimar ve DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert ve LTB İmar Şubesi Amiri Mimar Dervişe Ener yer alıyor.

Yedek üye olarak Yüksek Mimar Cenk Atun ve LTB Projeler Şubesi’nden Mimar Cemal Bensel bulunuyor.

Danışman üyeler olarak mimar-kentsel tasarım uzmanı ve DAÜ Kent AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Şehir Plancı Doç. Dr. Can Kara, Şehir Plancıları Odası Dr. Gizem Caner, LTB Müdürü Fikri Özgüvenli ve LTB Başkan Teknik İşler Danışmanı Erdoğan Bekiroğlu yer alıyor.

Raportörler ise Mimar ve DAÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay, mimar Dr. Doğu Üzümcüoğlu ile belediyeden Müjde Türker ve Halil Coşkun olacak.

-İhale 14 Eylül’de kapanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, ihale süreci başlatılan proje için Mayıs 2022’de bilgilendirmede bulunup ayrıntıları aktardığı ve katılımcıların görüş ile önerileri aldığı paydaş toplantılarını tamamlanmıştı.

Bu kapsamda muhtarlar, bölge halkı ve esnaflar, Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odaları, devlet kurumları (Şehir Planlama Dairesi ve Kaymakamlık) ve toplu taşıma sektöründeki temsilciler ile görüşmeler yapılmıştı.

14 Eylül 2023 tarihinde kapanacak ihale için ayrıntılara https://www.lefkosabelediyesi.org/ihaleler linkinden ulaşılabiliyor.