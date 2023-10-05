Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 22 Ekim’de düzenlenecek Lefkoşa Maratonu dolayısıyla bugün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a ziyarette bulundu.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Şampiyon Melekler Derneği Başkanı Ruhşen Karakaya ve Disiplin Kurulu Üyesi Esra Özberkman’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin, Lefkoşa Maratonu için iş birliği ve dayanışmaya hazır olduğunu belirtti.

Başkan Uluçay, Lefkoşa Maratonu’na aktif destek verileceğini ifade ederek, başta Mehmet Harmancı olmak üzere Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve tüm maraton organizasyon ekibine şehri adına teşekkür etti.

Ziyarette, LTB Başkanı Harmancı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a Lefkoşa Maratonu’na yönelik armağanlar sundu.

Verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nun ilk kez Lefkoşa dışında bir amaç için koşulacağını ifade ederek, hedeflenen gelirin ciddi bir katkı sağlayacağını düşündüklerini belirtti.

Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü projesi için ciddi boyutta ilerleme kaydedilmesi halinde maratonun amacına ulaşmış olacağını belirten Harmancı, Başkan Uluçay’dan Gazimağusa Belediyesi’nin her türlü katkıyı vereceğini duymanın güzel olduğunu söyledi.