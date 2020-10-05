banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
473.917
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0516
EURO
9.0774

Haraca bağlanmış belde halkı

Çiğdem Dürüst
Türkiye

Çiğdem Dürüst

05 Ekim 2020, 02:57

Lefkoşa’nın halini gördükçe, Girne, Mağusa’ya gidip geldikçe yolların sokakların, aydınlatmanın, suyun, kent görünümünün halini gördükçe benim sorunumun Kıbrıs sorunu olmadığını daha net görüyor ve Cumhurbaşkanı adaylarının politikalarının benim için çok uç beklentiler olduğunu farkediyorum.

Vergisini eksiksiz ödeyen bir yurttaş olarak, her sene anlamı verilmeyen belediye meslek vergisi gibi saçma sapan bir vergiyi de buna ekleyerek, suyunu, emlâkını daha ilk günden peşin ödeyen ve devletin tek kuruşluk alacağı kalmasın diye uğraşan, yasalara bağlı kalmaya çalışan sıradanbir yurttaş olarak etrafın halini kendime yakıştıramıyorum.

Pislikten harabeliğe kadar her konuda belediyelerin ne yaptığını çok merak ediyorum!

***

Yerel yönetim dendiğinde “belde halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuş, ilkeleri yasayla belirlenmiş ve karar organları dört yılda bir seçilen kamu tüzel kişileridir” açıklamasını da düşünüyorum ve acaba karşılanan ortak gereksinimimizin tam olarak hangisi olduğunu sorgulamadan geçemiyorum!

Mesela, kendi yaşadığım sitenin girişinde, yoldaki çukurun son 8 senedir doldurulmadığı, site sakinlerinin kendi imkanları ile birkaç kere geçici çözümler bulduğu ve her gün o çukura küt diye düşmeden evimize girmemizin adeta yasaklandığı şu çukur meselesi acaba ortak gereksinim sayılmıyor mu? Her gün daha da harabeye dönüşen kentlerin görüntüsü, her türlü düzeni alt üst ederek çalışan inşaat makineleri, sokaklara öylesine atılmış arabaların yarattığı huzursuzluk, yani yaşamı zorlaştıran düzensizlikbelde halkının ortak gereksinimi sayılmıyor mu acaba?

Belediye Başkanları ve yönetici meclisler ne yapıyorlar?

Donanımsız insan kaynağını yıllarca belediyeler doldurarak ne yaptılar? Çalışan ve verimli olanlarla oturan ve sadece maaş alarak belediyelerin kaynaklarını zarara uğratanlar arasında nasıl bir ayrım yapılıyor?

Belediyeler gelir getiren mülklerinin gelirini nasıl kullanılıyor?Verimlilikadına ne yapılıyor?

Belediye yönetimlerine tahsil etme yetkisi tanınmış vergiler, harçlar, katılım payları, ücretler çeşitli işletme kârları belde halkının daha verimli yaşayabilmesi için nasıl kullanılıyor?  Yoksa bu gelirlerin ücret ve maaşlara harcanan kısmı yine zarara davetiye mi çıkarıyor?

Öyleyse bunun hesabını kim nasıl veriyor?

Hem belediyede istihdam edilmiş hem de haklarını tam anlamıyla alamayan;yaşı geldiği halde emekli olamayan, ikramiyesi için aylarca bekletilen, sosyal güvenlik hak ve menfaatlerinden faydalanamayan çalışanların bu hususta uğradıkları haksızlıklarla ilgili neler söylenebilir? Devletin kaynak aktararak düzeltmeye çalıştıklarının hesabını vergilerini tam ödeyenlerin ödediği bu düzende hangi belde hizmeti, hangi hak, hangi hukuk?

Daha da ürkütücü olan, belediyelerin kredi borcu alabilecekleri hususundaki meseledir! Aldıkları kredilerbelde halkına sunulacak hizmetlere mi yoksa yine ücret ve maaş ödemelerine mi gidiyor?

***

Özetle diyeceğim odur ki beledi hizmetleri çok sorguladığım günlerden geçiyorum. Gördüğüm: Her şey yine kontrolden ve çığırından çıkmış durumda.

Olmuyor!

Yapamıyoruz biz bu işi hakikaten. Ve diyorum ki, bunun ne Kıbrıs sorunuyla alakası var ne de başka bir büyük sorunla.

Başta hükümet edenlerin beceriksizlikleri ve bugüne kadar siyasetin kuklası olmak suretiyle kendilerine çıkar sağlamayı ilke edinmiş(!) belediye başkanlarının bir de onlara hizmet eden meclisi üyelerinin adil olmayan düzene verdikleri hizmetten kaynaklanıyor.

Halen düzeltilemedi.

Halen düzeltilemiyor.

Belli ki çok daha uzun bir süre düzeltilemeyecek.

Bu durumda karşılığını alamadığımız bedeller ödüyorsak lütfen bunlara vergi veya harç demeyin. Çünkü bunların adı olsa olsa haraç olur!

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim