Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel, Kıbrıs Türk halkının paha biçilmez bir değeri olan Kıbrıs Türk halkının Varoluş Mücadelesi ve Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ve ideallerini unutmayacaklarını belirtti.

YYK Başkanı Feyzi Hansel, Dr. Fazıl Küçük'ün 41. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, söz gazetesinin Halkın Sesi'ne evrilmesiyle milli mücadele ateşini alevlediğini kaydetti.

Hansel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yurdun her köşesine, Kıbrıs Türkü'nün her bir ferdine eli ve emeği değmiş milli mücadelemizin ulu lideri, ebediyete intikalinin 41'inci yılında rahmet ve minnetle anarız. Doktorun idealizmi ve fedakarlığıyla yarattığı devinim, merhum Denktaş Bey'in, Osman Örek'in ve daha bir çok kahramanının halka kazandırılmasına ve doğal akış içerisinde bağımsız devletimizin kurulmasına vesile olmuştur. Merhum liderimizi yad eder, onu ve ideallerini unutmayacağımızı, yüz elli yıllık var oluş mücadelemizden ve emanetleri olan devletimizi başımızda taşımaya devam edeceğimizi büyük bir gururla haykırırız. Doktorumuzun ruhu şad olsun.”