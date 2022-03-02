Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Devletin en tepesindekiler dedi ki;
Elektriğe yapılacak olan zam yumuşak geçiş olarak olacak…
Bir nebze içimiz rahatlamıştı!
Hatta bazıları yüzde 25 zam beklentisiyle harika çığlıkları attı…
Alım gücünü de olumsuz etkilemeyecekti!
Şahsen biz kendi kendimize derin bir nefes aldık…
Acı haber önceki gece yarısı geldi!
Bu devleti yönetenler sözünde durmadı…
Öyle bir zam yaptılar ki resmen içimize oturdu!
Ne yalan söyleyeyim ben verilen sözlere inanmıştım…
Hem de siyasileri çok iyi tanıdığımıza rağmen!
Şimdi söz verenlerden bir yanıt bekliyoruz…
Yumuşak bir geçiş bunun neresinde?
Alım gücünü de etkilemeyecekti!
Bundan sonrasını düşünmek bile korkunç geliyor bize…
Yüzde 300’e yakın bir zam geliyor ay sonunda!
Ardından dolaylı zamlar…
Oysa acıtmayacaktı!
Öyle bir acıtacak ki, bunun için 30 günlük bir süre var önümüzde…
Artık idam sehpasındayız, ip boğazımıza takıldı!
Geri sayım başladı…
…
Böyle bir insafsızlık olur mu?
Artık bu ülkede her türlü kötülüğün olabileceğine inandırdılar bizi…
Tabi bizim kafamız yumuşak geçişte!
Ne oldu da ansızın bir gecede böyle insafsız bir zam kakarı alındı?
Biraz saksıyı çalıştırmak gerek…
Cevabı kendiliğinden mutlaka gelecektir!
Kurumun, baş belamız AKSA’ya 850 Milyon TL borcu olduğu biliniyor…
Demek yönetenler iyi yönetememiş ve son kaçınılmaz olmuş!
Soru şudur;
Bu acımasız zam kurumu kurtarmak için miydi, yoksa AKSA’ya olan borcu kapatmak için mi?
Kurumu derseniz ben inanmam!
Aksine AKSA seçeneğini işaretlerim…
Çünkü patron öyle istedi, siyasi gücünü kullandı ve balyoz gibi kafamıza vurdu!
Önce kurum ve bizim gariban vatandaş değil AKSA’nun borçları ödenmeliydi…
Öyle de olacak!
Bundan kaçış yok…
Adamlar öyle güçlü ki burada bakanları bile kendileri belirlemeye başladılar!
Her zaman olduğu gibi boynumuz kıldan ince…
Bakalım sırada ne var?
…
Faturanın halka kesildiği kesin…
Her zaman olduğu gibi altta kalanın canı çıkacak tepedekiler keyfi sefada devam edecek!
Kurum müdürü zamdan bir gün önce açıkladı;
Kuruma ödenmemiş faturaların tutarı 950 Milyon TL’ye ulaşmış…
Yani diyor ki;
Ödemeyen ödemesin…
Onların faturaları siz ödeyeceksiniz!
Bunun başka bir anlamı yok çünkü…
Bizde sistem böyle!
Ödemeyen kurtulur, ödeyen ödemeyenin de cezasının bedelini öder…
Sahi şimdi kendisine sormak gerek;
Hadi halkın canı fazlasıyla acıyacak…
Peki kurum kendisi içinde bir tedbir alacak!
Doğru değil mi ya…
Kurumun içindeki yöneticiler ve çalışanlar bu milletin birer evladı değil mi?
Bizim canımız acıyacaksa onların da acımalı…
Adalet bunun neresinde?
Bizim faturalar üçe katlanacak ama kurum çalışanlarına ödenen elektrik katkı paraları da aynı oranda artacak…
Yeme de yanında yat anlayacağınız!
…
Ülkeyi yöneten ya da yönettiklerine zannedenlere çağrımızdır…
Tarihte görülmemiş böyle bir zammın mutlaka bir açıklaması olmalıdır!
Söz verdiniz, acıtmayacak dediniz ama öyle bir acıttınız ki tarihi zam tarihi bir hataya dönüştü…
Bu kafayla giderseniz bizim işimiz sor ama sizin de işiniz zor!
Ezici çoğunluk bu zammı kaldıramaz, içinde boğulur gider…
Gelin bu yanlıştan geri dönünüz!
Büyük bir hataya imza attınız ve bunun bedeli de fazlasıyla acı olacak…
Acıtmayacak dediniz ama!
İnim inim inlettiniz…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Hasan TAÇOY, haberler sizin için pek iyi görülmüyor. Fallarda da meclis başkanlığı görülmeye başladı. Başka türlü de kabinede yaşana sıkıntının giderilmeyeceği tahminleri yapılıyor. Tepkiniz ne olur bilemeyiz ama ufukta başka bir formül de görülmüyor!
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Sayın Sunat ATUN, alım gücünü etkilemeyecek dediğiniz zam miktarı gerçekten bu muydu yoksa AKSA’ya olan borçların ödenmesi için mi böyle insafı olmayan zam miktarında karar kıldınız? Vatandaş artık Allah’a havale etmeye başladı haberiniz olsun istedik…
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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, ilgili bakan ve kurum müdürüyle işbirliği içinde alınan kararlara göz yumduğunuz konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Bir sendika başkanı olarak karşı koyacağınıza aksine destek oldunuz, tarih bunu da asla unutmayacak!
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Sayın Adil ÖZYILKAN, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi olarak, bir ay sonra doğum yapacak olan kadına 6 ay sonraya verilen ultrason tarihi konusunda devreye girerek sorunu çözdüğünüz için hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz. İnsanlardan büyük hayır duası aldınız.
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Sayın Hasan BÜYÜKOĞLU, Spor Dairesi Müdürlük makamınız hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi gençlik sizden hizmet bekleyecek, planlarınızı şimdiden yapmakta yarar görüyoruz. Bu ülkede seçim kaybeden temelli kaybetmez ya…
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Sayın Turan RAHVANCIOĞLU, sizde de ne Alsancak sevdası varmış şimdi daha iyi anlamaya başladık. Bu belediye artık fiilen yok gibi bir şey ama hala başkan adaylığı konusunda tereddütsüz kararlısınız. Bakalım ağalar bu konuda son noktayı nasıl ve ne zaman koyacaklar?
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Sayın Cemil KARZAOĞLU, yeni müsteşarlar listesinde sizin de adınız anılmaya başlandı. Bunun için de biraz bastırmanız gerekiyor zira her makama aday olan sayısı ülkedeki enflasyondan bile yüksek…
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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, yoğun ameliyat programlarından sonra şimdi de akademisyenliğe hazırlandığınız ve bir üniversitede ders vermeye başlayacağınızı duyduk. Bu kadar enerjiyi nereden bulduğunuz da ayrı bir tartışma konusu tabi ki…
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Sayın Emir ERSOY, İzmir’deki ameliyatlar zincirinin nihayet bittiğini ve birkaç güne kadar ülkeye dönmek için hazırlıklara başladığınızı memnuniyetle duyduk. Özellikle burada torunların gözünde tütüyormuşsunuz, geriye sayım başladı desenize…
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Sayın Alişan OŞAN, bilim fuarı için söz verdiğiniz öğrenciler dört gözle sizden gelecek olan müjdeli haberleri beklediklerini belirten mesajlar gönderiyorlar. Nakit sıkıntısı çözülünce hepsi de ellerinizden öpeceklermiş, fazla bekletmeyin deriz…
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Sayın Şerife ÖZADAM, bu akşam saat 19.00’da ekonomi konulu bir aile toplantısı gerçekleştirilecek, başta elektrik olmak üzere akaryakıt ve tüp gaz kullanımı konusunda sıkıyönetim gelebilir, şimdiden müjdeyi verelim dedik…
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