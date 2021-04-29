banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Hangisi daha ‘’Asil Köylü’’ ?

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

29 Nisan 2021, 04:07

Girne’nin dağlarına yapılacak olan 40 metre yüksekliğinde üç boyutlu heykel konusu, gündemimize farklı bir renk kattı.

ARUCAD (Arkin University of Creative Arts and Design)’ın kurucusu Sayın Erbil Arkın’ın 2019 yılında duyurduğu heykel yarışması ile süreç başladı.

Rio de Janerio’da yer alan “Kurtarıcı İsa Heykeli”nden ilham alındığını belirren Sayın Akın, bizim de buna benzer bir eser ortaya koyabileceğimizi düşünmüş.

Teması ‘’Asil Köylü’’ olan heykelin, sanatsal özgürlük konusuna özellikle vurgu yapılması istenmiş.

Heykelin bütün Ada açısından kapsayıcı olması, siyaset ve dinden bağımsız, belirgin Yakındoğu ve Akdenizlilik temalarına odaklanması beklenmiş.

Heykelinsahip olması beklenen gururluluk temasına estetik olarak uygun olması ve Ada’da yaşayan herkese hitap etmesi de aynı derecede önemli olduğu da yine Sayın Akın tarafından vurgulanmış.

(Kaynak:https://newskibris.com/40-metre-yuksekliginde-kibris-ikonu-asil-koylu/)

Heykelin tasarımını ve dağın üzerindeki duruşunu ilk gördüğümde kendi kendime ‘’bu ne?’’ diye sordum.

İlk etapta aklıma bir köylü tasviri de gelemedi.

İtaat edip etmemek arasında kalmış bir diz çökme hali ile başını öne eğmiş, muhtemelen başında bir mendil bağlı, yorgun yüz ifadeli/düşünceli bir erkek figürü aklımdan ilk geçen yorumlar oldu.

Devamında ise Girne’nin, Ada’nın doğallığının üzerine tezatlık oluşturacak şekilde dikilmiş, Girne’deki betonları anımsatan bir soğukluk duygusu geçti içimden.

Heykelin adının ‘’Asil Köylü’’ olduğunu öğrendiğimde ise ‘’olmadı/uymadı’’ deyip geçtim.

Yağlıboya, vitray, ebru sanatları ile uğraşmış, zaman zaman şiirler yazan biri olarak sanata saygım sonsuzdur.

Ama her şeyi sanatsal kabul etme zorunluluğumuz yoktur.

Merak edip yarışmaya katılan diğer ‘’Asil Köylü’’lere de baktım.

Samimi olmak adına diyebilirim ki diğer eserlerin çoğunu, yarışmanın birincisi olan bu heykelden daha çok beğendim:

En azından hepsinde de gerçekten bir asil duruş, özgürlük/bağımsızlık hissi, özgüven, birliktelik, iletişim duyguları rahatlıkla hissedilebiliyor.

Hepsi de diz çökmeden ‘’dik duruyor.’’

Atatürk’ün: ‘’Köylü milletin efendisidir.’’sözü geliyor aklıma.

İçim sızlıyor.

‘’Çocuklarıma asaleti öğretirken bu eser yol gösterir mi?’’ diye soruyorum kendime.

Olmuyor.

Başını hafifçe öne eğerek diz çökmüş gibi görünen bu heykel diğer tüm heykellerin asaletinin, vermek istediği diğer temaların açık ara gerisinde kalıyor.

Grine’nin, Ada’nın sembolü haline gelmesi hedeflenen bu heykeli, yarışma jürisinin değil de halk jürisi tarafından seçilmesi, halka sorulması en doğrusu olurdu belki de.

Henüz o heykel dikilmedi.

Temennim, doğanın ‘’doğal sanatının’’ hiç bozulmaması idi.

Ancak madem ok yaydan çıktı ve heykel dikilecek, eleştirilere kulak verilip hangi heykelin dikileceği kararının gözden geçirilmesi isabetli olacaktır.

Diğer türlü, ‘’Asil Köylü’’ temasının uzağında olan o heykelle göz göze gelmemek için her seferinde başımı başka yöne çevirmek zorunda kalacağım.

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim