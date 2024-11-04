Hangi Tufan doğru söylüyor?
ANA MUHALEFET PARTİSİ BAŞKANI CTP MİLLETVEKİLİ HUKUK PROFESÖRÜ TUFAN ERHÜRMAN’DAN 4 YIL ARA İLE “BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU” DEDİRTEN AÇIKLAMALAR.
ANA MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ (CTP) MİLLETVEKİLİ TUFAN ERHÜRMANIN HÜKÜMETE YÖNELİK “ESKİ DEFTERLERİ AÇMAYIN” ÇIKIŞI SONRASI KIBRIS MANŞET OLARAK ESKİ DEFTERLERİ AÇIYORUZ.
4 YIL ARA İLE 2 FARKLI TUFAN HOCA
KIBRIS MANŞET OLARAK SORUYOR VE CEVAP BEKLİYORUZ :
BAŞSAVCILIK GÖRÜŞÜ BAĞLAYICI MI DEĞİL Mİ YA DA SORUYU BİR KEZ DAHA FARKLI SORARAK CEVAP BEKLİYORUZ MECLİSİ KİLİTLEME AMACI İLE KAOSU BÜYÜTEREK MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMİ ÜZERİNDEN POPÜLİZM YAPAN CTP OLARAK İŞİNİZE GELMEDİĞİNDE BAŞSAVCILIK GÖRÜŞÜ NEDEN BAĞLAYICI DEĞİL VE İŞİNİZE GELDİĞİNDE MECLİS HUKUKÇULARIN YORUM VE GÖRÜŞLERİ NEDEN HERŞEYİN ÜZERİNDE?
HER İKİ SORUNUN CEVABINI ASLINDA 4 YIL ARA İLE ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP BAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN “ESKİ DEFTERLERİ AÇMAYIN” DİYEREK VE HÜKÜMETİ TEHDİT EDEREK VERMEKTE.
KIBRIS MANŞET ESKİ DEFTELERİ AÇIYOR
CTP İŞTE ; İŞİNE GELDİĞİNDE BAŞSAVCILIK GÖRÜŞÜNÜ YOK SAYARAK BAŞSAVCININ GÖRÜŞÜNÜ HİÇ ET, İŞİNE GELDİĞİNDE MECLİS HUKUKÇULARININ GÖRÜŞÜNE ANAYASA MUAMELESİ YAPARAK KAOSU BÜYÜTEREK MECLİSİ ÇALIŞTIRMA VE KİLİTLE.
TARİH : 13 OCAK 2020
YER : CUMHURİYET MECLİSİ 30.ncu BİRLEŞİM
TUFAN ERHÜRMAN : “ BAŞSAVCILIK GÖRÜŞLERİ BAĞLAYICI DEĞİL AMA.”
TARİH : 24 EKİM 2024
YER : CUMHURİYET MECLİSİ BASIN TOPLANTISI SALONU
TUFAN ERHÜRMAN : “ MECLİS HUKUKÇULARI GÖRÜŞÜ GEÇERLİ. “
KIBRIS MANSET OLARAK SORUYORUZ, HANGİSİ DOĞRU TUFAN HOCA?
4 YIL ARA İLE 2 FARKLI TUFAN HOCA “CTP İŞTE” HABERİMİZİ HATIRLATTI
KIBRIS MANŞETİN “CTP İŞTE” BAŞLIĞI İLE VERDİĞİ VE BAZI ESKİ DEFTERLERİN DE AÇILDIĞI HABERDE ANA MUHALEFET PARTİSİ TARAFINDAN CEVAPSIZ BIRAKILAN SORULAR BİR YANA HABERDE VURGULANDIĞI GİBİ MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINDA CTP’NİN İKİYÜZLÜ VE SAMİMİ OLMAYAN DURUŞUNU CTP BAŞKANI TUFAN ERHÜRMANIN 4 YIL ARA İLE ORTAYA KOYDUĞU BAŞSAVCILIK VE HUKUK GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK YORUMLARINDA DA ORTAYA KOYMASI BİR KEZ DAHA “CTP İŞTE” DEDİRTTİ.
“CTP İŞTE” HABERİMİZE VE CEVAPSIZ BIRAKILAN SORULARA https://www.kibrismanset.com/ctp-iste LİNKLİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.