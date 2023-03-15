Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Şube Amirliği eğitmenleri tarafından Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Hamitköy Dr Fazıl Küçük İlkokulu'nda İtfaiye Şube Amirliği eğitmenleri tarafından öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı eğitim, İlköğretim Dairesi'ne bağlı ilkokulların eğitim yılı programı çerçevesinde düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü'nün koordinesiyle verilen eğitimde, yangın güvenliği ve olası bir yangın anında nasıl davranılması gerektiği anlatıldı.

Yangın eğitimleri diğer ilkokullarda da verilecek.